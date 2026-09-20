元朗傷人｜拘2男　美容師被指盜資料　前僱主禁制令失效前捱斬

元朗豐年路周五（18日）晚上發生傷人血案，一名31歲女美容師在街頭被人用刀割傷左手臂，傷口深可見骨。警方周六（19日）下午於上水區，拘捕一名30歲姓成本地男子；今日（20日）再於元朗區，拘捕一名42歲姓黃本地男子。兩人涉嫌「傷人」被扣查。案件現交由元朗警區刑事支援隊第一隊跟進。據悉，警方仍在追緝一名中國籍男子，年約30至44歲、瘦身材、 高1.7米、犯案時身穿黑色T恤黑色短褲，戴帽及口罩。



消息指，事主去年11月受僱於另一間美容院，未幾被該店負責人質疑盜取客人資料，驚動警方。去年12月，事主其後受聘於現職的美容院，前僱主申請禁制令，禁止該美容院聯繫其相關客戶，禁制令於9月19日失效。警方翻查天眼，發現案發當晚一名男子與成男同坐一輛客貨車抵達案發現場，兩人逞兇後分別乘坐兩輛的士離開。



傷者前臂受刀傷深可見骨。（受訪者提供）

案發於周五晚上9時14分，警方接報一名女子在豐年路20號元朗商會中學對開，被一名男子用利器襲擊，導致手部受傷。傷者經包紮後送往博愛醫院，隨後轉送屯門醫院進一步治理。警方將案件列作「傷人」跟進。

9月18日，大批警員在案發現場附近搜索。（網上圖片）

據了解，傷者曾在元朗區的一間美容中心擔任美容師，美容中心負責人於店內兩名員工辭職後翻看閉路電視，發現傷者疑將美容中心的客戶資料，從工作電腦轉移至USB隨身碟。美容中心負責人因此已報案，傷者因而被捕，並將於下周出庭應訊。警方初步相信傷人案是因糾紛而衍生，並非隨機攻擊行為。

警方提醒市民，根據香港法例第212章侵害人身罪條例，任何人意圖使任何人受殘害、外貌毀損、成為傷殘或身體受其他形式的嚴重傷害，即屬犯法，一經定罪，最高可被判處終身監禁，市民切勿以身試法。