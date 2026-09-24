迎月夜薄扶林村設「薪火相傳」遊村活動　青少年初體驗舞火龍文化

「薄扶林村舞火龍」是香港中秋節期間，最具代表性的傳統節慶活動之一；薄扶林村本身擁有約200年歷史，而舞火龍習俗則源自19世紀末，已傳承逾百年，並已於2017年正式被列入《香港非物質文化遺產代表作名錄》。舞火龍巡遊時，火龍會穿梭於大街小巷，祈求合境平安；其中「龍歸滄海」更是獨有的壓軸儀式。



薄扶林村火龍會總監蕭昆崙師傅稱，今日（24日）是農曆八月十四日「迎月夜」，薄扶林村特別為青少年設立「薪火相傳」的舞火龍活動，但有別於正日，當晚不會逐家逐戶參拜，只是純粹「遊村」，讓年輕人親身體驗舞火龍的樂趣。有中大學生首年體驗舞火龍感到興奮，並期待能有機會親自幫手舞動龍身，笑言：「如果搶到就幫手舞下！」



今日（24日）是農曆8月14日迎月夜，特別為青少年設立「薪火相傳」的舞火龍活動，但不會作逐家逐戶參拜，只是純粹「遊村」，讓年輕人親身體驗舞火龍的樂趣。（梁偉權攝）

薄扶林村迎月夜「薪火相傳」 青年專屬舞火龍遊村免參拜體驗樂趣

為讓年輕人有機會接觸傳統文化，薄扶林村舞火龍活動在農曆八月十四日晚，特別設立名為「薪火相傳」的青年遊村環節。薄扶林村火龍會總監蕭昆崙師傅稱，八月十四晚的舞火龍並非一般的祭祀儀式，而是一個純粹的「遊村」活動，免去了逐家逐戶參拜的環節，重點在於讓年輕人親身體驗舞火龍的樂趣。

蕭師傅指出，這項「十四晚遊村」的習俗，在昔日曾經停辦。但他從老前輩口中得知此傳統後，決定將其復辦。又指，活動成功為錯過八月十五正日、或因名額所限未能參與的學生及青年，提供了一個專屬的參與平台，部分參與者甚至已連續支持11、12年：「因為有好多青年人想舞，冇一個咁樣嘅機會。咁又舞唔到八月十五嗰個晚，咁我哋咪打造一個平台俾佢哋囉。」

薄扶林村火龍會總監蕭昆崙師傅稱，八月十四晚的舞火龍並非一般的祭祀儀式，而是一個純粹的「遊村」活動，免去了逐家逐戶參拜的環節，重點在於讓年輕人親身體驗舞火龍的樂趣。（梁偉權攝）

雖然八月十四晚舞火龍為年輕人「主場」，但作為整個活動的統籌，蕭師傅對各項細節及團隊紀律均要求極其嚴格。他強調，參與者穿上大會制服，便絕不能懶散馬虎「唔要畀人覺得我哋一盤散沙咁樣。」談到傳承方面，蕭師傅坦言，年紀漸長體力亦漸感不支，期望可以交棒予後輩，惟他認為年輕一代尚未能接手「其實如果下一年佢哋接到手，我即刻甩身添；但係未係呢個時候，因為佢哋都仲未曾做到佢哋應該做嘅嘢，或者甚至乎都未成熟。」

蕭師傅15歲兒子 中秋邀同學齊舞火龍 盼日後能接棒傳承文化

蕭師傅的兒子今年15歲，人稱「蕭仔」。鑑於父親是舞火龍總監，自幼便開始接觸這項傳統，至今已參與約10多年。他認為親手將火龍紮起及將其舞動，宛如完成一個「Project」，能帶來巨大的成功感，並成為他學業之餘的大型娛樂活動。他續指，以往中秋節都沒有相約同學、朋友外出遊玩，認為應是與家人團圓；但今年卻有別於以往，他主動邀請了約10名同學前來幫手參與舞火龍。

蕭仔表示，他最早的參與記憶可追溯至三歲時，父親將火龍帶到幼稚園「推廣中華文化」。而當年的一位幼稚園同學，如今亦在現場一同參與。「幼稚園學校想做一啲中華文化嘅推廣啦，咁我阿爸就紮咗條火龍過去。」面對父親年紀漸長，他希望能將這項極具文化價值的村內傳統繼續傳承下去「一件咁有文化，咁有價值嘅嘢，一定係希望可以 keep 到佢嘅。」

村內設「少年龍」 讓更多小朋友接觸此傳統文化

蕭仔口中所講的幼稚園同學，就是浩仔。浩仔參與薄扶林村舞火龍活動已有大約4至5年時間，受蕭仔邀請下開始接觸。他由起初「玩下」，到後來漸漸變成每年都會參與製作及舞動火龍。浩仔續指，參與這項傳統活動不僅能與好友一同玩樂，還能學習到紮火龍與人際溝通技巧。

雖然舞火龍相當消耗體力，事前也沒有特別練習，但他憑藉平時做運動的習慣，即使疲累也堅持捱下去。他的參與獲得家人大力支持，他也堅定表示未來一定會繼續參與。身為年輕一輩的浩仔亦提到，村內在五、六年前開始設立了「少年龍」，旨在讓更多小朋友有機會接觸這項傳統文化。

今日（24日）是農曆8月14日迎月夜，特別為青少年設立「薪火相傳」的舞火龍活動，但不會作逐家逐戶參拜，只是純粹「遊村」，讓年輕人親身體驗舞火龍的樂趣。（梁偉權攝）

中秋不野餐玩燈籠 中大生初體驗舞火龍 邀家人共賞本土文化

一名居住在薄扶林附近的香港中文大學女學生Ariel，今年首次參與薄扶林村的舞火龍活動。她大約在三、四月時透過學校得知此活動，驚訝地發現原來除了大坑之外，自己居住的地區也有舞火龍的傳統，便決定與一班同學報名參加，藉此了解本土文化。她對中秋節能有如此盛大且凝聚人心的活動感到相當興奮，並在負責人的介紹下認識了相關的歷史淵源。

有別於以往中秋節多數與家人到數碼港或公園野餐、玩燈籠，今年她特地邀請家人前來觀賞舞火龍，覺得這份體驗別具意義。明年即將畢業的她表示，若有渠道仍想繼續參與，也會將這項別具特色的傳統活動推介給更多朋友。Ariel續指，今日她提早到場幫忙將香枝剪尖以方便插進龍身；稍後還會協助維持秩序，幫手舉起龍身等，並期待能有機會親自幫手舞動龍身，笑言：「如果搶到就幫手舞下！」

中大生Ariel今年中秋初體驗舞火龍，今日她提早到場幫忙將香枝剪尖以方便插進龍身，稍後還會協助維持秩序，幫手舉起龍身等，並期待能有機會親自幫手舞動龍身，笑言：「如果搶到就幫手舞下！」（梁偉權攝）

另外，來自內地的吳小姐曾在港修讀研究生，現為中大職員。她指今年首度參與薄扶林村舞火龍活動。她從網上得知此項活動的資訊後，便帶領26名中大同學前來親身體驗這項香港非物質文化遺產。吳小姐表示，雖然自己之前從未看過舞火龍表演，但這次從帶領同學參與製作火龍、到最終加入巡遊行列，不僅加深了她對中秋節日傳統的認識，更讓她深刻體會到，師傅們為每年舉辦這項盛事，背後所付出的巨大心血與辛勞。她亦提到，中大同學們對此次活動的反應非常踴躍，並會全情投入參與連續兩晚的火龍巡遊。

今日（24日）是農曆8月14日迎月夜，特別為青少年設立「薪火相傳」的舞火龍活動，但不會作逐家逐戶參拜，只是純粹「遊村」，讓年輕人親身體驗舞火龍的樂趣。（梁偉權攝）

今日（24日）是農曆8月14日迎月夜，特別為青少年設立「薪火相傳」的舞火龍活動，但不會作逐家逐戶參拜，只是純粹「遊村」，讓年輕人親身體驗舞火龍的樂趣。（梁偉權攝）

今日（24日）是農曆8月14日迎月夜，特別為青少年設立「薪火相傳」的舞火龍活動，但不會作逐家逐戶參拜，只是純粹「遊村」，讓年輕人親身體驗舞火龍的樂趣。（梁偉權攝）

今日（24日）是農曆8月14日迎月夜，特別為青少年設立「薪火相傳」的舞火龍活動，但不會作逐家逐戶參拜，只是純粹「遊村」，讓年輕人親身體驗舞火龍的樂趣。（梁偉權攝）