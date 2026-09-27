車cam｜西貢私家車無視停線直出撼另一車　兩車衝上安全島釀兩傷

昨日（26日）下午近6時，西貢發生交通意外。網上流傳事發的車Cam片段，顯示一輛黑色私家車正沿西貢公路行駛，駛至竹角路交界時，另一輛沿竹角路駛出的銀色私家車疑未有在「停車」線前停車，直撼黑色私家車。兩車隨即衝上路中安全島，並撞毀一個路牌及雪糕筒。



銀色私家車懷疑未有在停線停下。（車cam L（香港群組）Kobe Li 影片截圖）

影片引起網民熱議，「停線唔停已經夠仆X，仲要連望吓有冇車都唔望就直出，應該終身停牌」、「個牌買返嚟㗎⋯停線唔停定已經X，連減速都冇」、「乜人先會咁揸車？」。

警方昨日（26日）下午6時03分接報，指兩輛私家車於西貢公路及竹角路交界相撞。事故中，銀色私家車27歲姓陳男司機手腳受傷；黑色私家車25歲姓廖女司機則沒有受傷，惟車內一名29歲姓林男乘客感到胸口不適，二人由救護車送往將軍澳醫院治理。意外中一個路牌及雪糕筒損毀。

兩車相撞。（車cam L（香港群組）Kobe Li 影片截圖）

兩車衝上安全島。（車cam L（香港群組）Kobe Li 影片截圖）

銀色私家車懷疑未有在停線停下。（google map 截圖）

如見到「停」字的道路標記，必須在「停車」線 (即是雙白實線橫向標記) 前停車，等待至車流有安全的空間時，才可開車前進。

根據交通規例，如見到「停車」標誌及道路標記，即使大路上並無其他車輛，你也必須在「停車」線前停車，等待至車流有安全的空間時，才可開車前進。讓路給正在橫過或等候橫過小路的行人。

如見到「讓路」標誌及道路標記，必須在「讓路」線前讓路給大路上的車輛。如有需要，停車等候。讓路給正在橫過或等候橫過小路的行人。

如違反交通燈或交通標誌，首次被定罪者，可被罰款5,000元及監禁3個月，再犯者可被判罰款10,000元及監禁6個月。