沙田24/7 FITNESS藏針孔鏡頭　34歲男子涉窺淫被捕

連鎖24小時健身中心「24/7 FITNESS」的沙田瀝源街分店更衣室，驚現針孔偷拍鏡頭。警方證實接報，在涉事分店內發現共3個更衣室有同類裝置，案件列「窺淫」展開調查。



警方今日（27日）表示，人員經深入調查後，於沙田區拘捕一名34歲姓馮本地男子，涉嫌「窺淫」，他現正被扣留調查。案件由沙田警區刑事調查隊第二隊繼續跟進。



「24/7 FITNESS」較早時回覆《香港01》查詢稱，就網上流傳有關沙田瀝源分店的事件，公司高度重視，並對事件令會員感到不安深表歉意；又指對任何侵犯會員私隱的行為絕不容忍。

另外，「24/7 FITNESS」表示事後已即時暫停開放該浴室，全面檢查分店所有浴室及更衣室後，確認未有發現異常，才重新開放有關設施。另外，事發當日，公司已即時巡查全線分店轄下所有更衣室、浴室及洗手間，重點檢查假天花、燈槽及其他隱蔽位置，暫未發現異常。

網民上載影片，指在浴室更衣時發現疑似針孔攝錄機黏貼在黑色膠紙上，並指已經報警。（Threads/@4_matthew_15）

「24/7 FITNESS」表示，公司職員發現事件後第一時間報警，分店負責人已向警方錄取口供。公司會全力協助警方調查，並按警方要求提供所需資料，務求盡快查明真相，將涉事者繩之於法。由於案件已進入調查程序，公司現階段不宜對案情作出揣測或進一步評論。

為保障會員的安全及私隱，「24/7 FITNESS」已即時採取以下措施：

一、涉事設施為分店內一間單人使用的共用浴室。公司發現事件後已即時暫停開放該浴室。警方完成現場蒐證後，公司在警方在場的情況下，全面檢查分店所有浴室及更衣室，確認未有發現異常，才重新開放有關設施；

二、事發當日，公司已即時巡查全線分店轄下所有更衣室、浴室及洗手間，重點檢查假天花、燈槽及其他隱蔽位置，暫未發現異常；

三、公司會檢討及加強各分店的日常清潔及巡查安排，包括增加巡查次數。

「24/7 FITNESS」重申，場地內的閉路電視只設於公共範圍，僅作保安用途；從不會在浴室、更衣室及洗手間內安裝任何攝錄設備。公司會在不影響調查的前提下，適時公布後續安排。

現場為24/7 FITNESS沙田瀝源街分店。（翁鈺輝攝）

該健身中心會員上載相關影片，「覺得（假天花）條罅有啲闊，然後見到中間有粒好細嘅藍色點，好似有啲怪怪地」，於是打開查看，詎料發現一個疑是針孔攝錄鏡頭黏貼在黑色膠紙上，隨即通知職員及報警。

有警員向在場人士了解。（Threads圖片）

他在片中表示嘩然：「完全係好X誇張！」又在留言表示：「雖然我係男人，但係當我發現佢係個cam嘅時候我心的確有啲離一離。」另外，亦有網民拍得警員到場調查情況，事後4間更衣室中有3間暫時封閉。

警方回覆查詢稱，前日（25日）下午5時11分沙田瀝源街一間健身中心的女職員報案，指有男會員在更衣室的假天花內，發現一個用黑膠紙黏着、帶有閃光的物件，於是通知職員。職員隨後拆下，懷疑是針孔攝錄鏡頭遂報警。

人員到場在場內另外兩間更衣室也發現同樣的裝置。據了解，攝錄器材的電線，是接駁假天花上的電燈電線。而涉事分店負責人，隨後檢視過同區另外3間分店，並沒有再發現針孔攝錄鏡頭。經初步調查後，案件列窺淫，交由沙田警區刑事調查隊第二隊跟進。