水泉澳邨火警｜居民抱豹紋綠龜逃生　沿24樓落樓：第一次見咁大煙

今日（30日）早上沙田水泉澳邨欣泉樓一個單位發生火警，冒出大量濃煙。起火單位的一家四口疑吸入濃煙不適送院。火警期間約200名居民匆匆疏散，其中一戶抱起重甸甸的豹紋綠龜，由24樓落樓梯走火警，其間遇上濃煙要轉行另一條樓梯，幸有驚無險，人畜無恙。



陳同學與胞姐分別抱住豹紋綠龜落樓走火警。（黃學潤攝）

陳同學家住24樓，他憶述稱鬧鐘響起的同時亦聽到火警鐘：「 即刻叫醒阿媽同家姐，一齊落，抱住佢哋（豹紋綠龜）喺24樓行樓梯。」他指走到17樓好大煙，要轉行另一邊樓梯。

他們飼養了兩隻豹紋綠龜10年，分別取名「薯仔」和「雲吞」，陳同學和胞姐一人抱一隻龜落樓。他說：「顧唔到驚呀！佢哋好重、超重。第一次見咁大煙，17樓嗰度。」其間得知，起火單位位於15樓。

水泉澳邨欣泉樓一個單位發生火警。

現場消息稱，起火單位位於15樓，住有一家四口。事發時客廳首先起火，各人逃生時疑吸入濃煙不適。據報當時有電器正在充電，未知是否與火警有關。

大批居民疏散落樓。

涉事單位內一對父女送院。（黃學潤攝）

涉事單位內一對父女同送院。（黃學潤攝）

其中一名女傷者在救護車上接受治理。

另外，家住7樓的范小姐帶同3隻愛貓逃生，包括兩隻英國短布貓和一隻布偶貓，慶幸人畜無恙。她表示行樓梯落樓：「瞓緊覺嘅，瞓醒喇，有人撳鐘。」

范小姐帶同3隻貓，由7樓行樓梯落樓走火警。

另一名住在起火單位樓上的住戶陳生稱，當時剛睡醒：「聞到好大煙，即刻叫埋屋企人走。」其後亦聽到大廈火警鐘響，據他了解火勢不大，他掛在單位外牆的一件衫燒焦了。