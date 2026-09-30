網民Agoda訂酒店收WhatsApp釣魚短訊險刷信用卡　一文看清自保7招

近日有網民發帖分享，經旅遊預訂平台Agoda預訂酒店後，險遭詐騙的經歷。事主經Agoda訂日本酒店後，收到詐騙集團冒充酒店發出的WhatsApp訊息，要求點擊連結重新確認資料，險招損失。幸千鈞一髮，事主察覺異樣及時煞停，並報失信用卡。事件引來其他網民熱議，紛紛留言有同類遭遇。



有網民分享險被詐騙的過程。（Threads圖片）

事主預訂日本酒店 突收荷蘭號碼WhatsApp

該名網民在社交平台Threads發文，分享險遭詐騙的經歷。事主早前經預訂平台Agoda預訂日本酒店「HOTEL MYSTAYS Higashi Jujo」（東十條Mystays酒店）房間，其後手機收到海外號碼發送的WhatsApp訊息，對方自稱是酒店方，準確列出事主全名、入住日期及酒店名稱，要求事主提前確認入住資料，否則預訂可能會被取消。

事主收到自稱是酒店方的訊息，要求填寫信用卡等資料。（Threads圖片）

事主指，帳戶是一個月前設立，該訊息並非日本號碼，而帳戶所在地為荷蘭。儘管感到奇怪，但由於所述資料正確無誤，事主還是按指示輸入個人資料，包括信用卡資料。之後銀行傳來交易驗證，千鈞一髮，事主最終因為擔心被重覆過數，取消交易及鎖上信用卡。

酒店證實遭冒充詐騙 事主驚險煞停鎖卡保不失

其後酒店回覆事主，確認有關WhatsApp是詐騙訊息，呼籲顧客切勿點開任何透過WhatsApp等渠道發送的可疑連結或提供付款資訊。事主慶幸沒有轉賬，惟洩露了信用卡資料，連忙通知銀行。

事主直言：「其實冇諗過喺Agoda訂酒店都有資料外洩嘅問題」提醒其他用戶要小心。

酒店傳訊息予事主，確認有關Whatsapp是詐騙訊息。（Threads圖片）

帖文隨即引來網民關注，多人留言指有類似經歷，不論經Agoda、樂天旅遊（Rakuten Travel）、Jalan、Trip.com或Booking.com等平台，甚至酒店官網預訂，均有假冒酒店的釣魚詐騙手法。

拆解精準釣魚陷阱 HKCERT教7招防範及補救自保

同類情況，以往也曾發生。旅遊預訂平台Booking.com 於今年4月亦曾發生大規模數據外洩事故，大批用戶的個人資料遭「未經授權第三方」存取。其後不少用戶收到偽冒酒店的 WhatsApp 訊息要求匯款。

香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）曾發文提醒巿民，小心假冒網上旅遊預訂平台的釣魚個案。

HKCERT 提醒市民：

1.仔細核對發件人電郵地址及網站完整網址，不應只憑顯示名稱判斷真偽；

2.如收到與預訂、付款或帳戶安全有關的通知，應直接透過官方 App 或手動輸入官方網址查閱；

3.切勿點擊來歷不明或未經核實訊息中的連結；

4.切勿於可疑網站輸入帳戶密碼、信用卡資料、一次性密碼或其他敏感資料；

5.如有懷疑，應透過官方網站、App 或酒店已公開的聯絡方式自行核實；

6.建議使用強度高的密碼，並啟用多重認證，以加強帳戶保護；

7.定期檢查銀行戶口及信用卡交易紀錄，留意是否出現異常活動。

如市民懷疑曾於可疑網站輸入個人資料、帳戶憑證或信用卡資料，應盡快採取以下措施：

1.立即停止與對方聯絡，切勿再提供任何個人、帳戶或財務資料；

2.立即更改相關平台帳戶密碼，以及其他使用相同或相似密碼的帳戶密碼；

3.立即聯絡相關銀行或信用卡發卡機構，通報事件並要求採取適當保護措施；

4.密切留意銀行戶口及信用卡交易紀錄，檢查是否出現未經授權交易；

5.保留相關紀錄，包括可疑電郵、訊息截圖、網址、網站畫面及交易紀錄，以便日後跟進或報案之用。