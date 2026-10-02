薄扶林車禍｜63歲鐵騎士遭Tesla撞斃　兼職輔警男司機涉危駕被捕

薄扶林昨晚（10月1日）發生嚴重車禍，一輛Tesla私家車及一輛電單車於域多利道及摩星嶺徑交界相撞。意外中，63歲姓黃鐵騎士頭部重創昏迷，隨即被送往醫院搶救，惜至今日（2日）上午9時46分宣告不治。



Tesla的50歲姓江男司機，涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，警方證實他為輔警，但事發時並非當值。他現已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。



63歲鐵騎士頭部重創倒地昏迷，身旁有一灘血，救護員為他急救。（讀者提供）

案發於10月1日晚上10時31分，一輛Tesla私家車沿摩星嶺徑下斜往域多利道行駛，至域多利道168號香港賽馬會芝加哥大學對開，與一輛沿路往香港仔方向行駛的YAMAHA「綿羊仔」電單車相撞。姓黃63歲鐵騎士登時人仰車翻，倒在路邊，頭部重創昏迷。

人員接報趕至，由救護車將傷者送往瑪麗醫院搶救；警方經初步調查，50歲Tesla男司機通過藥物和酒精呼氣測試，惟涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，他已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。

「綿羊仔」事後由拖車拖走。（李家傑攝）

現場所見，「綿羊仔」和Tesla車頭同樣損毀，相信兩車近乎迎頭相撞，「綿羊仔」右邊倒後鏡甩脫，不排除人仰車翻時造成，事後由拖車拖走，路面遺下血跡和Tesla的車牌。

案件由港島總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3660 6848與調查人員聯絡。

Tesla車頭損毀。（李家傑攝）

Tesla事後由拖車拖走。（李家傑攝）

路面遺下血跡。（李家傑攝）