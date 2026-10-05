珍惜生命｜沙田碩門邨15歲少年疑蹈河　熱心途人落水救起清醒送院

沙田城門河有人疑蹈河尋短。今午（5日）約5時，一名15歲少年在碩門邨對開，被發現從橋上跳落城門河。途人見狀大驚報警求助，更有熱心人隨即躍入河中，救起男童。



救援人員趕至，發現少年與救人者均清醒，其中少年被送往威爾斯親王醫院治理，救人者則無大礙。警方正調查少年跳河原因。



現場消息指，救人男子人稱「阿亮」，在附近大牌檔工作，事後全身濕透，故上岸未幾已離開；蹈河少年事發時則身穿校服。

一名少年在沙田碩門邨對開跳橋跌入城門河，由熱心途人救起後，清醒被送往威爾斯親王醫院治理。

有街坊透露，事發時聽到「嘭」一聲巨響，探頭望向城門河，便見到少年在水中掙扎，卻未有呼救，估計他是從離水面約8至9米高的橋上跳下。阿亮發現少年墮河後，立即落水救人，少年被救起後「面青晒」。街坊大讚阿亮英勇，指自己與其他在附近的街坊因年紀大，不敢落水，幸得阿亮救回少年性命。

一名身穿校服的少年在沙田碩門邨對開跳橋跌入城門河，由熱心途人救起。（王譯揚攝）

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線及WhatsApp ：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288