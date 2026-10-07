太子的士和頂級公路單車相撞　單車男受輕傷送院　司機協助調查

太子發生車禍。今日（7日）凌晨3時許，一輛的士沿西洋菜北街轉入界限街，單車則沿界限街直駛，駛至兩街交界時發生相撞。單車男子受輕傷，在場接受初步治理，清醒由救護車送往明愛醫院接受治療；涉事的士司機通過酒精呼氣測試，警方正調查車禍原因。



涉事的士司機獲准上車駕駛離開。（陳永武攝）

就現場所見，涉事的士司機獲准上車駕駛離開，涉事單車則採用黑黃配色，車架清楚印有「Cervélo」字樣，前後輪均使用高框設計，相信屬於加拿大品牌Cervélo過往推出的S系列破風或氣動公路單車。

涉事單車則採用黑黃配色，車架清楚印有「Cervélo」字樣，相信屬於加拿大品牌Cervélo過往推出的S系列破風或氣動公路單車。（陳永武攝）

根據資料，圖中單車前後輪使用高框設計，通常以碳纖維製造，主要目的是改善高速騎行時的空氣動力表現，同時減輕重量，因此在競賽級及高階公路車中相當常見。Cervélo本身屬於知名高階單車品牌，旗下部份氣動公路車定位較高，加上車主若另行升級碳纖維輪組、電子變速系統及其他零件，整車價值可以相當可觀。

涉事單車則採用黑黃配色，車架清楚印有「Cervélo」字樣，相信屬於加拿大品牌Cervélo過往推出的S系列破風或氣動公路單車。（陳永武攝）

以同類高階公路單車計算，完整新車售價可由數萬元起跳，部份頂級配置甚至可突破10萬元，單是一對名牌碳纖維高框輪組，售價亦有機會達一萬至數萬元。但若涉事單車屬於較舊年份車款，其現時二手價則會受車齡、保養狀況、變速套件及輪組品牌影響，實際價值或有相當差距。