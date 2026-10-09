長沙灣有線新聞採訪車「尿袋」起火　攝影師燒傷臀及手　座椅焚毀

今日（9日）上午11時49分，長沙灣元州街165號對開發生火警，一輛屬於有線新聞的採訪車，車內有外置充電器（俗稱尿袋）起火。一名男攝影師（20歲）燒傷，其臀部及左手燒傷致脫皮，腳部亦告受傷，由救護車送院治理。



傷者左邊臀部及左手燒傷致脫皮。（讀者提供）

據了解，電視台一行3人，包括兩名攝影師及一名司機，其中一人落車工作，留下司機和肇事攝影師在車上。攝影師手持「尿袋」為手機充電，但期間「尿袋」突然起火。攝影師大驚，由身旁司機為他解開安全帶，落車後再由途人協助撲救火種；消防員到場時火種已告熄滅 。

攝影師左邊臀部和左手燒傷致脫皮，其中長褲左臀位置燒爛，座椅亦告焚毀，可見火勢不小。

有線新聞採訪車內的叉電器着火。（翁鈺輝攝）

客貨車的前座座椅燒爛。（翁鈺輝攝）

「尿袋」事後被放在地上。（翁鈺輝攝）

專家教路：尿袋日常保養與安全使用貼士

消委會於今年中曾實測巿民上15款「尿袋」，並提供延長外置充電器壽命及確保安全的保養指引：

最佳電量維護：日常使用無需等電池完全耗盡才充電，建議電量保持在20％至80％之間。充滿後應盡快拔除電源。

長放注意事項：如需長期閒置，應把電量充至約60％，並存放在陰涼乾爽處。

避免過度快充：長期頻繁地以高功率進行快速充電會增加發熱，長遠可能縮短電池壽命。

危險警號即停用：若發現外置充電器出現電池膨脹、外殼變形、異常高溫或充電不穩定，應立即停止使用。

正確回收：棄置舊充電器時，應先在接口貼上膠紙以防短路，並放入專用的充電池回收箱。