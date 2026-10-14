藍田站月台冒煙｜連續兩日繁忙時段故障　港鐵致歉

港鐵藍田站連續兩日出現故障。繼昨日（13日）傍晚路軌旁設備起火發後，今早（14日）返工返學的繁忙時間，藍田站月台設備又冒煙，令列車服務一度暫停，不少市民大失預算。今日中午12時30分，港鐵兩名代表開記者會匯報事件，對連續兩日觀塘綫服務受阻，向乘客致歉。



港鐵公司副總監車務營運及本地鐵路李婉玲（左）及港鐵公司副總監車務工程維修李劍雄（右）開記者會交代事件。（馬耀文攝）

港鐵公司副總監車務營運及本地鐵路李婉玲表示，港鐵就昨日及今日觀塘服務受阻，對乘客帶來不便致歉，港鐵非常關注事件，一定會嚴肅跟進事件。

李婉玲續指，今早8時許，藍田站站長收到2號月台一個電機房有火警警報，所以隨即派職員到場檢查，發現滅火裝置已經啟動，並有設備冒煙。車站站長根據緊急應變機制，啟動車站疏散程序，並向警方、消防及其他車站職員到場協助乘客。

港鐵繁忙時段一般為星期一至五上午7時30分至9時30分，以及下午5時30分至7時30分。今次已是港鐵連續兩日內，在繁忙時段均發生事故，導致列車服務受影響。

智慧交通聯盟理事長、立法會前議員張欣宇表示，今日發生故障的位置是在車站的機房，而昨日是路軌位置起火，並非同一個位置。

港鐵藍田站現場情況

藍田往調景嶺方向月台盡頭的房間有白煙散出，消防員在場處理。（《香港01》圖片）

港鐵一度安排免費接駁巴士，行駛觀塘至油塘站，中途藍田站乘客可上下車，乘客為行程預留充裕時間。

事故期間列車不停藍田站。（香港01圖片）

消防車在藍田站外。（香港01圖片）

事隔不足15小時，港鐵藍田站再發生事故。昨日（13日）傍晚6時許藍田站附近路軌旁有設備起火，觀塘綫來往觀塘站至調景嶺站的列車服務一度暫停，藍田站曾經關閉。港鐵公布事件緣於道岔（俗稱「波口」，路軌轉接器）設備一件絕緣膠因短路起火。