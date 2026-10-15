警聯同入境處油尖掃黃兼打擊非法勞工　24男女被捕

警方表示，油尖警區、西九龍總區刑事部及西九龍機動部隊聯同入境事務處人員昨日（14日）在區內展開代號「冠軍」的打擊非法勞工及掃黃行動，突擊搜查區內多個地點，共拘捕24人。



執法人員拘捕涉案女子。（警方提供）

被捕人士分別是15名內地女子、2名內地男子、4名非華裔男子、2名非華裔女子及1名外籍女子，年齡介乎20歲至57歲，分別涉嫌「逾期居留」、「違反逗留條件」、「非法勞工」、 「使用他人身份證」 、「行使偽造文書」 及 「僱用不可合法受僱的人」。所有被捕人現正被扣留調查，部分被捕人稍後將交由相關部門跟進。

據了解，涉案4名非華裔男子，其中3人來自印度，餘下1人來自孟加拉，均持護照入境，至於2名被捕非華裔女子分別來自印度和巴基斯坦，分別持有本港身份證和護照，涉案外籍女子來自印尼，持護照到港，有被捕人持有偽造身份證，涉嫌「行使偽造文書」罪名。

執法人員拘捕涉案女子。（警方提供）

警方表示，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁2年。