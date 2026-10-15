跨境賣淫集團29人被捕　一站式安排內地女坐高鐵入住單位賣淫

警方西九龍總區破獲一個跨境賣淫集團，拘捕主腦、骨幹成員及性工作者共29人，當中大部份女子來自內地。集團提供一站式服務，包括招攬女子坐高鐵來港、入住單位賣淫等，每月犯罪得益約100萬元。



西九龍總區重案組總督察趙炳輝（左）及高級督察李凱正向傳媒簡報案情。（翁鈺輝攝）

西九龍總區重案組總督察趙炳輝稱，警方於過去兩日（13至14日）進行打擊街頭賣淫活動，拘捕29人（18至71歲）包括8名骨幹成員及21名性工作者，其中18名性工作者持雙程證，其餘3人來自東南亞國家。

趙指出，警方於3個月前進行搜證及情報分析，鎖定各人分工。他們分別安排性工作者來港入住唐樓位賣淫、安排購買及添置物資、把風及招攬客人。警方於前日（13日）採取拘捕行動，搜查多個處所，其中8個位於油麻地區，拘捕該8名骨幹及12名性工作者（18至54歲）。行動中檢取一批消耗品，包括避孕套及毛巾等，又檢獲$14萬元現金，並且成功凍結70萬元犯罪得益。20名被捕者全被扣查中，不排除再有人被捕。

警方於昨日採取進一步行動，油尖警區特別職務隊聯同入境處巡查區內黑點，拘捕9名持雙程證的女子，她們已交由入境處跟進。

賣淫集團分工仔細 路邊明目張膽招攬嫖客

警方相信這個由本地人操控、活躍於油麻地的賣淫集團。集團分工仔細，提供一站式安排，包括坐高鐵、住唐樓單位及賣淫；有成員負責訂購物品打理單位、把風，又在路邊明目張膽地招攬嫖客，每次收費300至400元。每日完成工作後，性工作者需要將部份收入以現金交予集團成員。警方相信集團月入100萬元，以年計高達1,200萬。而骨幹成員收到肉金後會存入其他戶口，清洗犯罪得益。

被捕人士分別涉嫌「販運他人進入或離開香港」、「控制他人賣淫」、「經營賣淫場所」、「依靠他人賣淫的收入為生」及「洗黑錢」等罪。