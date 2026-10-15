沉香投資騙局｜累計6人落網涉款1400萬港元　21名受害人多為長者

警方拘捕2男4女，涉嫌與沉香投資騙局有關，牽涉21宗案件、涉款達1400萬元，警方商業罪案調查科警司朱銘麟及總督察盧愛健，今午3時召開記者會交代詳情；《香港01》進行直播。



商業罪案調查科人員，於昨日（10月14日）在全港各處拘捕6名人士，罪名為涉嫌「以欺騙手段逃避法律責任」。警方自今年9月起，一共接獲21名市民報案，早於2017年起參與一間本地公司，名為「好好好集團香港有限公司」，推出的投資計劃，受害人其後發現，有關公司以不同藉口，未有按投資協議向投資者發放利息及歸還本金。

案中，大部份受害人為長者，年齡由52至82歲，投資金額由3萬至190萬不等，涉及總金額1400萬元港幣。調查顯示，公司稱在全球有多個辦事處，包括馬來西亞、新加坡、紐約及香港。同時指公司在馬來西亞有多個大型沉香樹種植場，由當地公司負責種植及售賣沉香產品，如精酒、飾物、茶葉等。亦有提供沉香樹予當地善信「種生基」而獲利。

除了訛稱公司有很強的賺錢能力外，公司亦曾帶投資者前往當地沉香園進行考察，從而增加投資者信心。涉案公司定期在香港辦事處，舉辦投資講座、晚宴、旅行等，從而帶新朋友參加活動。

涉案公司亦在過去幾年，推出四款投資計劃，最高推出為投資沉香樹計劃，指投資者如以1萬元購入沉香樹，每個月可獲300元利息，即年度回報達35%。又稱3年之內，可全數取回現金，每月回報以會員積分記帳，記在手機應用程式內。但如需兌現，則要到辦事處辦理手續。

直至2024年起，部份人發現未能兌回現金或取回利息，公司以不同藉口拖延投資者出金。之後又推出其他計劃，誘使投資者將本來在沉香樹計劃中，未能取出的金額，轉介至新計劃中。

2025年起，涉案公司又推出「知識產權授權計劃」，稱投資者會成為公司的推廣商，有權利與責任推廣公司的產品，同時保證年回報25%，投資期為3年，聲稱可全數取回本金。由於投資者未能取回沉香樹計劃的錢，無可奈何之下，將資產轉去新計劃。事實上，部分人士對新計劃根本一無所知，只關心「投資回報」。結果，新計劃派息只維持兩個月，涉案公司再次以不同藉口，拖延出金與派息。

今年2026年頭，涉案公司推出自家虛擬貨幣，「iBBB幣」，聲稱代幣化沉香樹，並指幣價會大升。涉案公司繼而誘使投資者將原有資產，再一次轉到另一新計劃。結果，iBBB幣自推出以來，價值不段大幅貶值，至今下跌99.92%，間接令買入者資產近乎清零。最近涉案公司再推出新投資計劃，投資「國內自動洗車站」，聲稱年度回報達30%。

總括而言，涉案公司會不斷用藉口拖延投資者兌換結餘，目的藉欺騙逃避還款責任。除此之外，涉案公司為了吸引投資者，亦都推出會員介紹計劃：只要介紹一個新投資者去投資，原有投資者就可以獲得新投資金額的10%至30%作為獎金。因此，此投資計劃於投資者朋友圈中，迅速蔓延。當然，「獎金」亦只係記錄在手機應用程式中，投資者根本不能夠兌現。

警方交代案情。

《香港01》昨日（14日）報道，一名來自馬來西亞的姓葉男子，2013年在香港創立一個集團，聲稱在大馬投資沉香產業 ，生產茶、枕頭、精油等產品，但同時推出多種財務產品、有「優先股」、又供人認購沉香樹，再自稱會到美國上市而需要集資。實際上這間公司是層壓式吸納市民投資，美國上市的只是「場外交易」股票，苦主由入市至今，股價大跌99.99%，根本無在納斯達克等主板上市。公司已無法支付財務產品利息達11個月，騙局9月爆煲，多名苦主報警，警方早前已拘捕4人。

涉事集團姓葉創辦人。（官網截圖）

葉某曾於央視節目，聲稱在香港本來是做黃金、金融，與朋友聊天的時候認識了沉香木，及後投資。2013年，他在香港創立集團，聲稱在馬來西亞投資沉香產業 ，有茶、枕頭、精油等產品。官網介紹集團在馬來西亞有三座沉香山，會建為「風水寶地」，是「千億新產業」，將在美國主板上市。

苦主親述受騙經過

May（化名）。（方承恩攝）

May（化名）及朱小姐（化名），分別在2016年及2018年，買入集團的OTC（場外交易）股票。她們各自投資了20萬及30萬元。

朱小姐聲稱不懂股票，要問人甚麼是優先股、上市，但因相信熟人而投資：「我就認為最重要是快點（有回報），不用等太久的。」集團聲稱目標是在2018年於美國主板上市，但計劃至今「無影」。Ｍay說：「去到疫情也未上市，又說全世界都停頓，到疫情過後，OTC都沒實現到。（今年）有一日再追問OTC怎樣了，他們就說OTC沒有了。」

朱小姐（化名）。（方承恩攝）

苦主購入OTC股票 跌幅99.9%

翻查資料，她們實際上購入的是美國場外交易OTC的空殼公司股票，從未在主板上市。該空殼公司在2020年之後已無交年報。May於2016年買入時股價為1.5美元，現時跌至0.0002美元，跌幅達99.9%。

集團最新的說法是，會在2027年2月或之前，將OTC股票轉為「數字資產」加密貨幣。

美國場外交易OTC的空殼公司股價變動。（網站截圖）

BBB認購沉香樹價目。（方承恩攝）

認購沉香樹再租回 至今「欠租」十個月

還有一種投資方法是認購沉香樹。每棵樹用1萬元買入，公司每月再用1%，即大約100元「租」回。不少人投資20至30萬買樹，每月收2000至3000元，但自2025年11月起，集團就無再支付租金。

一支售8000港元的沉香精油。（方承恩攝）

創辦人在馬來西亞涉數宗案件

姓葉的集團創辦人以馬來西亞護照，在香港開設多間公司。他在馬來西亞，牽涉刑事、商業及民事案件。2026年初亦在香港，牽涉一宗侵權案件。2024年11月，集團因在發行優先股時，無登記招股說明書，而遭馬來西亞證監會譴責。

總經理問買滙豐股票蝕錢會否賠

集團在去年租下全層過萬呎的海景單位，辦公室設產品展示區，會議室及設講座的禮堂。記者10月初上去BBB觀塘辦公室，創辦人不在場。姓楊的女總經理及自稱是市場推廣部的職員負責回應。

總經理楊女士（左）及自稱是市場推廣部的職員權哥（右）。（黃學潤攝）

警接21人報案 涉款1400萬元 列「串謀詐騙」

警方較早前回覆《香港01》稱，2026年9月至今共接獲21人報案，稱早前參與一投資項目、懷疑受騙，涉款共約1400萬元，案件暫列「串謀詐騙」，由商業罪案調查科跟進。