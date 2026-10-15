尖沙咀住宅變毒窟　多士爐製冰機等藏$600萬K仔　管倉內地漢被捕

警方於昨日（10月14日）下午突擊搜查一個位於尖沙咀山林道的住宅單位，人員在單位內的家品和電器中檢獲119包懷疑氯胺酮，總共重15公斤，市值約600萬港元。警方並以「販運危險藥物」罪拘捕一名32歲內地男子。



警方在山林道的住宅單位檢獲119包懷疑氯胺酮，總共重15公斤，市值約600萬港元。（馬耀文攝）

毒品調查科行動組高級督察鄧駿穎指，被捕男子昨日以旅客身份入境香港，獲准逗留至下周三（10月21日）。據知，被捕人為內地人，持雙程證入境。他現正被警方扣查，稍後將會被控一項販運危險藥物罪，明日（10月16日）將會在九龍城裁判法院提堂。

多士爐製冰機等家電塞入包裝K仔

警方留意到，販毒集團費盡心思匿藏這批毒品，有別於坊間簡單的掩飾。這批毒品收藏在製冰機、多士爐等家電的機身內部，以及包裝盒的暗格。這些匿藏位置極其隱蔽，且不影響電器正常運作，因此需要徹底拆開，甚至破壞物品才會找到收藏在內的毒品。

同時，要將超過100包毒品逐一藏入這些位置，需要花費大量的人力和時間。案中的毒窟位於鬧市，臨近大量酒吧以及夜總會，警方相信販毒集團這次大費心思，是為了將毒品偷運入境，以及方便在區內運送。

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內地漢疑欠債 被招攬管倉

警方初步調查相信，有人是因為欠債，所以被招攬去到上址成為倉管，將毒品供應給區內娛樂場所。據知，被捕人因在內地生意失敗而欠債40多萬元，及後在香港被人招攬居住在上址並作倉管，完成一轉發貨後將可獲2500元人民幣。

毒品調查科行動組高級督察鄧駿穎呼籲所有有意入境香港的旅客，不要貪圖一時之利而販毒。（馬耀文攝）

案中被捕人是一名旅客，警方呼籲所有有意入境香港的旅客，不要貪圖一時之利而販毒，因為這些虛假的承諾，往往會將短暫的旅程變成漫長的監禁，形容販毒必然是一條不歸路，最終只會害人害己。

警方重申，根據《危險藥物條例》第134章，販運危險藥物是非常嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款終身監禁以及500萬元。市民切勿以身試法。