菜檔貓店長失蹤｜「蒜頭」疑遭車撞斃　貓主懷疑被偷走時釀禍

跑馬地菜檔4歲貓店長「蒜頭」離奇失蹤，今日下午驚傳噩耗。菜檔負責人早前透過 AirTag定位追查，一度懷疑「蒜頭」被人偷走藏身屯門工廈，惟隨後獲寵物善終人員聯絡，原來昨晚（14日）有巿民在灣仔堅拿道天橋發現貓屍，交予他們，隨後放置在屯門待領。貓主懷疑有人偷貓期間發生意外，最終死在路邊。



「蒜頭」懷疑遭人盜去。（threads: huuiii_912 圖片）

負責人林先生向《香港01》表示，由「蒜頭」幼貓時期開始飼養，平日隨他與家人在店內活動，從不獨自走出店外，每日收工亦會隨行回家。豈料家人今早發現「蒜頭」失蹤，透過 Airtag 定位顯示其位置竟位於屯門新安街一間工業大廈，懷疑遭人偷走，遂於網上發文尋貓並報警求助。

帖文發布後，有寵物善終服務人員主動聯絡林先生，表示昨晚（14日）約10時半，接獲巿民通知，在堅拿道天橋馬路上發現「蒜頭」的遺體，懷疑牠遭車撞斃，遂將其帶回屯門工廈稍作安置，獲悉主人尋貓後隨即聯絡歸還。

林先生指出，「蒜頭」從未試過走失，對首次失蹤「咁就出咗事」感到難以接受。他質疑是有人偷走「蒜頭」繼而發生意外。

林先生正身處內地，暫未掌握實際狀況，認為事件極不尋常且非常擔心，正考慮提前趕回香港處理後事及跟進事件。

涉事店舖為一間菜檔。（馬耀文攝）