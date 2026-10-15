猜猜我是誰︱八旬婦誤信「兒子」被捕繳保證金　21歲男涉案被捕

警方周一（12日）接獲一名89歲本地女子報案，稱當日下午接獲一名懷疑騙徒來電，對方在電話中冒充其兒子，聲稱涉及一宗「襲擊」案件被拘捕，要求報案人繳交60萬元作為案件受害人的賠償金，並相約在秀茂坪區牛頭角上邨進行交收。受害人先後將款項分兩次，每次30萬交給騙徒。報案人交款後，向兒子求證後懷疑自己受騙，遂報案求助。



秀茂坪分區特遣隊及秀茂坪警區刑事調查隊第五隊接手調查，經翻查大量「銳眼計劃」下的閉路電視片段，成功鎖定犯案者身份。人員今日（15日）上午在屯門區拘捕一名21歲本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，他現正被扣留調查。案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第五隊跟進調查。



人員今日（15日）上午在屯門區拘捕一名21歲本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。（警方提供）

警方呼籲市民，如收到來歷不明的電話，自稱是急需大量金錢的親人，市民應提高警覺並向其他親友求證。警方重申，政府部門不會主動要求市民繳交保證金或保釋金，更不會要求市民到郵局、街頭等公眾地方繳交或收取款項。市民如有懷疑，可致電警方防騙易熱線18222查詢。

警方呼籲年輕人勿因為金錢利益，被三合會或犯罪集團招攬，墮入法網。任何人如干犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，一經定罪，最高刑罰為監禁10年。