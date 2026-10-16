窩打老道單位淪毒窟　警檢逾$5萬毒品及吸毒工具　16男女被捕

警方表示，油尖警區特別職務隊根據線報及經深入調查，昨日（15日）在區內進行打擊毒品行動，突擊搜查窩打老道一個單位，總共檢獲約42克懷疑可卡因、約28克懷疑海洛英、約140粒懷疑咪達唑侖及一批懷疑吸食毒品的工具，包括錫紙及打火機等。行動中檢獲的毒品總市值約5.3萬元。



警員拘捕該單位內一名52歲姓陳本地男子，涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」；單位內另外10名本地男子、1名本地女子及4名非華裔男子，年齡介乎29歲至73歲，則涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕，所有被捕人現正被扣留調查。

據了解，涉案4名非華裔男子分別來自巴基斯坦、印度和尼泊爾，全部人持有本港身份證。

警方拘捕多人。（警方提供）

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元和監禁15年。任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年，警方呼籲市民切勿以身試法。