珍惜生命｜屯門9分鐘內分別發生兩宗墮樓案　兩男均當場不治

屯門兆康苑及大興邨，今日（19日）下午9分鐘內發生兩宗墮樓案，兩名男事主均證實不治。



中午12時55分，警方接獲兆康苑一名女子報案，指懷疑其兒子從高處墮下。救援人員接報趕至，發現姓謝（47歲）男事主倒臥於上址一平台，經救護員檢驗後，證實當場死亡。警方初步調查，相信事主從大廈一單位墮下，於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據了解，謝男有精神病紀錄。

至下午1時04分，警方接獲途人報案，指發現一名男子倒臥大興邨興輝樓對開，懷疑他從高處墮下。救護員接報到場，經檢驗後，證實姓林（49歲）事主當場不治。警方經初步調查，相信事主從上址一單位墮下，於現場並沒有檢獲遺書，稍後將驗屍確定其死因。據了解，林男生前受生活問題困擾。

屯門兆康苑一名男子墮樓當場不治。（資料圖片）

屯門大興邨一名男子墮樓當場不治。（資料圖片 ）

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