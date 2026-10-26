車Cam合集｜路人亂衝馬路、乘客竟然跌出車？全靠司機神反應？

車cam｜保時捷干諾道西天橋自炒撞壆 七人車兩次閃避獲讚好身手

中環發生驚險交通意外。網上流傳車cam片段顯示，一輛灰色保時捷私家車沿4號幹線中線東行，駛至干諾道西天橋與林士街天橋交界、即中區警署對開時切入右線，其後懷疑因路面濕滑導致車輛失控，意外撞上右側路中石壆。它撞壆後未停定，反向左線前衝，連切三條行車線撞上左側石壆後去勢未止，再度向右方失控前衝，直至車頭二度撞上右側路中石壆方才停定。

私家車蛇行撞壆期間險象環生，後方一輛白色七人車為閃避而兩度扭軚切線，以分毫之差未有撞上涉事私家車，安全駛離事故現場。車cam片段在網上流出後，網民紛紛稱讚七人車司機「大師傅」、「好身手」、「7人車司機技術真係了得」。

女童忽快跑衝出安全島 司機及時煞車避撞 遭孩童母親大罵感冤屈

香港車多人多，在過馬路時必須要加倍小心，也要避免影響其他道路使用者。近日1名司機在社交平台分享影片，顯示司機駕車至一安全島，剛好也有一對母女走到雙線馬路的安全島，並且稍作停留，惟當司機愈駛愈近時，女童竟突然衝出安全島，直接跑出馬路至對面行人路，幸好當時私家車車速較慢，司機及時煞車。不過，樓主在帖文表示，與女童同行的母親其後在過馬路時，還對樓主大罵。

車Cam｜大角咀女童從車罅跑出馬路 司機及時煞車 未見家長出現

Facebook群組「車cam L（香港群組）」昨晚（13日）流傳一段「車Cam」影片，長約20秒，顯示當晚8時50分左右，一輛私家車沿大角咀洋松街左轉入菩提街，往旺角街坊會方向直駛，當時菩提街近福全街燈號正值綠燈，私家車打算繼續行駛。

駛近燈位時，突然有一名身穿淺色衣服的女童，突然從車罅由左至右跑出馬路，司機及時煞車，女童亦在車頭前停步，人車距離極近，女童邊跳邊走離開現場，未知有否受傷；司機響號示意，卻未見女童家長現身，司機駕車離開現場，片段便結束。

有片｜工人彎位企路中睇文件 車輛急扭軚避撞 網民轟：搏工傷？

網上今日（10日）流傳一段驚險的車cam片段，顯示一輛車輛沿元朗新潭路往米埔村方向行駛時，沿途未見有任何交通標誌、雪糕筒或工程車護航，但在一個彎位驚見一名身穿反光衣及安全帽的工人，竟大搖大擺地站在馬路中央工作，幸好司機及時發現並扭軚閃避，才避免釀成嚴重事故。片段曝光後，網民怒轟涉事工人毫無危機意識。

有片｜屯公的士乘客突開門跌出車 後車急煞避禍 網：做成龍呀？

屯門公路發生驚險「跌出車」意外。網上流傳一段車cam片段，顯示事發於今日（22日）下午約3時，屯門公路新墟段往九龍方向，一輛沿慢線行駛的新界的士上，一名男乘客突推開後座左側車門，乘客瞬間跌出車外，重重摔在路肩翻滾，場面極為驚險。

的士司機察覺後隨即緊急煞車停在路邊。Cam車及尾隨一輛白色小巴，幸好及時減速及轉向避開，避過一場嚴重車禍。帖主心有餘悸，指當時「俾個傻佬嚇一嚇，幾驚後邊小巴撞埋嚟！」網民看過影片，紛紛大讚帖主「師兄反應快」，又戲謔跳車男危險動作猶如特技「做成龍呀？」

有片｜黑狗誤闖西九龍公路 私家車天雨下減速閃避 釀5車相撞

今日（16日）早上8時許，一隻黑狗疑誤闖西九龍公路，在大雨中奔跑。有駕駛人士分別在荔景、深水埗V Walk及奧海城對開也見到其蹤影。其間有車輛在油麻地西九龍公路近海輝道對開為避狗而釀5車相撞，幸無人受傷。

翁金驊捲體罰風波｜翁金驊涉普通襲擊被捕 獲准保釋候查

銅鑼灣堅拿道天橋發生極驚險的高空擲物事件。有車主向《香港01》報料，指他駕駛私家車駛經堅拿道天橋時，突然遭懷疑從高空擲下的物體擊中，導致私家車車尾玻璃整塊爆裂。車主直言當時與死神擦身而過：「差少少命仔都無。」事主雖已報警，惟引述警方指暫時無能為力找到真兇，所以希望事發時途經該處的車主可提供車Cam片段，協助緝拿高空擲物的人士歸案。

車CAM直擊｜將軍澳重型貨車甩轆 車胎飛彈逾30米迎面打中私家車

今日（1日）早上將軍澳環澳路有重型貨車「甩轆」，車胎沿路面衝行打中私家車，導致司機受傷送院。網上車CAM可見，車胎沿路飛彈逾30米，迎面打中私家車擋風玻璃及車頂，再飛彈墮地，非常危險。網民紛紛留言，替私家車司機擔心。

高速飛來橫禍 比亞迪後擋風玻璃突飛脫 湖北新車慘被砸裂｜有片

湖北一條高速公路上發生一起驚險的交通意外。8月5日下午，一輛黑色比亞迪（BYD）電動車在高速行駛期間，其後擋風玻璃突然整塊飛脫，直飛並擊中後方一輛剛購買僅一週的新車，導致後車前擋風玻璃瞬間嚴重碎裂。所幸事故未造成人員傷亡。目前，警方已認定前車負全部責任，事故原因仍待進一步調查。