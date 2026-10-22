維多利亞公園草地驚現野豬　警員持盾戒備

今日（22日）上午7時17分，警方接報，指維多利亞公園出現野豬。現場可見，該野豬身長約1米，正在近小食亭的草地上休息。警員到場手持盾牌戒備，愛護動物協會及漁農自然護理署趕抵現場處理。



警員持盾戒備。（黃偉民攝）

2024年8月1日新修訂的《野生動物保護條例》（第170章）引入了5,000元定額罰款機制，並將非法餵飼野生動物及野鴿的最高刑罰提高至罰款10萬元及監禁1年，以加強其阻嚇性。截至2026年8月31日，漁護署已就非法餵飼猴子及野豬分別發出了86及59張定額罰款通知書，並有12宗成功定罪的傳票檢控個案，當中最高被判罰款10,500港元。

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2017年至2021年間，漁護署實施野豬「捕捉及避孕／搬遷計劃」，共為458頭野豬注射避孕疫苗或施行絕育手術，搬遷885頭。然而該計劃追不上野豬1歲便可生育，一年可生2胎，每胎可生8至9隻的極快繁殖速度，加上接連發生數宗野豬傷人個案。

但漁護署於2021年11月終止該計劃，並落實市區野豬常規捕捉行動，針對在市區或民居造成嚴重滋擾、甚至對公眾構成潛在危險的野豬，採取捕捉後予以人道處理的政策。署方多次呼籲，野生動物具有天然覓食能力，人類餵飼不但會改變其野外習性，使其喪失對人類的畏懼，更會誘發搶食與襲擊行為，嚴重威脅公眾安全。野豬數量於隨後3年減半，到2025年僅剩990頭；而同期被人道處理的野豬數目亦倍增至723頭。

自漁護署政策轉向後，只要野豬在市區出沒或被認為具潛在危險，署方便傾向捕捉及人道處理，但做法令動保人士批評是官僚主義，只想省卻評估時間而採取「一刀切」的撲殺，罔顧動物權益。