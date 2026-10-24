觀塘警區辦「觀地」開幕禮　輪椅警長伍強等百人到場見證薪火相傳

觀塘警區今日（24日）舉行「觀地」守護‧傳承開幕典禮，超過100名地區領袖、社區賢達、學校代表及警務人員出席，活動亦特邀前警署警長伍強到場支持，一同見證觀塘警區警民同心、薪火相傳的重要時刻。



退休警署警長伍強頒發感謝狀。（警方提供）

前警署警長伍強年輕執勤期間不幸遇襲重傷，但他憑頑強毅力克服逆境、重返崗位，盡忠職守、堅毅拼搏，並由警員晉升至警署警長退休。伍強榮休後依然積極服務社區、投身義工，以自身經歷傳遞正能量，充分體現警隊不屈不撓、薪火相傳的傳承精神。

典禮由中聯辦九龍工作部處長段建華、東九龍總區指揮官謝翠恩、觀塘警區指揮官張天頤、觀塘警區少年警訊名譽會長會永遠名譽會長陳更、觀塘警區少年警訊名譽會長會主席陳耀雄及觀塘警區耆樂警訊名譽會長會主席胡勁恒擔任主禮嘉賓，活動以莊嚴升旗儀式揭開序幕，其後播放短片回顧觀塘警區多年守護社區、服務街坊的足跡，完美詮釋「守護、傳承」的核心精神。

觀地開幕禮大合照。（警方提供）

開幕儀式順利啟動後，大會設有「觀塘有心人」心意傳送互動環節。一眾嘉賓親手書寫祝福心意，貼上主題佈置，以文字寄託對警隊工作的支持，以及對社區安居樂業的美好祝願。是次活動凝聚地區各界力量，以先輩為榜樣、青年為新血，充分彰顯觀塘警區多年不變、守護社區、初心永續的使命。