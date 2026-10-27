將軍澳35歲男遭刀手伏擊　警拘3名黑幫男　疑涉非法燃油利益糾紛

上周三（21日）晚上，一名35歲姓曾男子在將軍澳駿日街，突然遭3名男子持刀襲擊，身受多處刀傷。警方接手跟進案件，經調查後終鎖定施襲者身份，並於10月23至26日期間拘捕3名本地男子，年齡介乎16至19歲，全部有黑社會背景。警方相信這宗傷人案與非法燃油活動的利益糾紛有關。



事發地點為將軍澳駿日街，現場環境僻靜，少人經過。（資料圖片）

將軍澳警區反三合會行動組方妙群督察交代案情指，10月22日凌晨時分，警方接獲將軍澳醫院的醫護人員通報，指一名35歲本地男子自行到醫院求醫，期間發現該名男子身上有多處可疑刀傷。

初步調查顯示，該名男子於10月21日晚上約10時，駕駛一輛輕型貨車在將軍澳駿日街附近等候期間，突然被三名男子持刀襲擊，導致其額頭、面頰及雙手多處受刀傷。該名男子隨後自行駕駛貨車離開現場到醫院求醫。經手術治療後，受害人目前情況穩定，無生命危險。

將軍澳警區反三合會行動組方妙群督察交代案情。（翁鈺輝攝）

不排除傷人案與非法燃油活動的利益糾紛有關

警方在搜查受害人的輕型貨車時，於車內檢獲懷疑未完稅汽油及一批輸油工具。警方隨後聯絡消防處到場跟進。經調查後，消防處人員檢走車上約150公升懷疑未完稅燃油，並擬就涉嫌非法儲存及轉注燃油向受害人作出檢控。

根據警方調查，案發地點將軍澳工業區一帶過往曾有非法燃油轉注的活動，警方不排除這一宗傷人案與非法燃油活動的利益糾紛有關。

警拘3名男子 最細僅16歲 全部有黑社會背景

將軍澳反黑組接手調查後，透過情報分析及翻查大量閉路電視片段，包括銳眼計劃下的閉路電視，迅速鎖定三名施襲者的身份。探員於10月23日至26日期間，分別在觀塘、黃大仙及油麻地展開拘捕行動，拘捕三名涉案本地男子（16歲至19歲），均報稱無業，全部有三合會背景。其中兩人已被暫控「串謀意圖傷人」罪，案件已於昨日（26日）在觀塘裁判法院提堂，其餘一人現正被扣留調查，稍後將會被檢控。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

將軍澳警區反三合會行動組方妙群督察交代案情。（翁鈺輝攝）

另外，昨日（26日）將軍澳警區聯同消防處採取聯合行動，打擊將軍澳工業區一帶非法燃油轉注活動。行動期間，人員截查一輛中型貨車，並在車內檢獲約750公升懷疑未完稅柴油，市值約2.8萬元。一名25歲本地貨車司機涉嫌違反「非法儲存燃油」相關罪行，案件已交由消防處跟進及調查。

警方強調，對於任何形式的暴力行為，特別是涉及三合會，絕不容忍，必定全力以赴，將不法之徒繩之於法，以保障市民的生命及財產安全。根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第17條，「意圖傷人」屬於極嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處終身監禁。市民切勿以身試法。另外，警方會繼續密切注視非法燃油活動，並會和消防處及海關進行情報交流，以打擊相關活動。