天水圍男奪豬肉刀打前女友新歡｜警昨拘一男涉傷人　籲勿訴諸武力

天水圍發生男子持刀施襲的驚險案件。周一下午（26日）約4時半，一名頭戴鴨舌帽的男子在天水圍俊宏廣場對開一肉檔，突然奪去豬肉刀拍打另一名男子，嚇得肉檔職員連忙勸告：「兄弟你放低把刀喇！」被打的男子趁戴帽男手中利刀跌下，慌忙逃走。據了解，施襲者的前女友，現時正與遇襲男子交往；他除用刀拍打該名新歡外，亦在附近用手襲擊前女友。



警方元朗警區接手調查案件。元朗警區今日（29日）下午公布，元朗警區刑事調查隊迅速鎖定目標，於昨日（28日）拘捕該名涉案男子，涉嫌「意圖造成身體嚴重傷害而傷人」。​警方指，對任何公眾地方的暴力行為絕不容忍，呼籲面對人際或感情問題切勿訴諸武力，以身試法。

據了解，被捕男子姓呂，43歲。案件交由元朗反黑組跟進。

元朗警區警員在場調查。(警方圖片)

戴帽男揮刀摑打其面部。（讀者提供）

閉路電視影片顯示，事發時一名頭戴鴨舌帽的男子，在馬路抬手指住行人路上一名黑衣男子，黑衣男則一邊講電話，一邊移步至前方肉檔。彼時，戴帽男徑直走向對方，一把奪過肉檔的豬肉刀，以刀面用力拍打黑衣男，並大叫「X你老X！」其舉動嚇煞周遭的檔販及途人，眾人立即四散迴避。

此時，戴帽男仍手持利刃指嚇黑衣男，再用左手擊打其頭部及推撞他，粗口橫飛：「X你老X，你係咪玩嘢呀！」肉檔職員慌忙勸告：「唔好唔好，千祈唔好咁呀！兄弟你放低把刀喇！」戴帽男步步威逼追問「XX喺邊度？」黑衣男回應：「我點知呀？你自己打畀佢。」戴帽男聞悉揮刀摑打其面部，「啪」聲巨響惹來旁人驚叫，黑衣男捱打掩面，施襲者威嚇：「你當我流㗎下話？」再將刀擲向其背，利刃墜地。肉檔職員趁機提醒：「走呀走呀，快啲走呀！」黑衣男拔腿狂奔，戴帽男彎腰拾刀，影片就此結束。

黑衣男捱打掩面後退。（讀者提供）