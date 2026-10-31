有片｜內地客Starbucks內食飯盒　被職員勸阻激動咆哮　網民拒撐

網上流傳一條短片，顯示一名操普通話的男顧客，在旺角銀行中心的Starbucks（星巴克）分店內進食自備飯盒，遭店員勸阻即激動反駁，強調有購買店內飲品，質疑禁止進食外來食物的規定是「霸王條款」。



男顧客將整個爭論過程拍下放上互聯網，質疑職員做法；惟網民不予認同，反而力讚店員有耐性、EQ高；亦有網民表示是「文化差異」。



片段長約1分39秒，顯示一名身穿制服的男職員在涉事食客的餐桌前禮貌勸止，指店舖不能進食其他外來食物；而餐桌上可見放有一個飯盒和一杯星巴克飲品。職員耐心解釋，店內只能享用Starbucks出售的食品及飲料。

餐桌上有飯盒和一杯Starbucks飲品。（網上截圖）

惟食客顯得很不耐煩，先要求職員與他保持距離，再強調自己已光顧Starbucks，購買了飲品。男職員重申即便如此，亦不代表獲准在店內進食外來食物。食客激動喝問：「這是政府規定，還是星巴克規定？」又形容是「霸王條款」。

職員不徐不疾地解釋這是公司規定，當食客要求提供職員編號。男職員表示沒有編號，但仍然提供自己的名字，又拒絕應對方要求拿走食物，指食物屬顧客所有，店方不會觸碰。食客越說越激動：「要不要做生意？ 不做生意我陪你。」似乎是要一直留在店內。

影片曝光後，網民一面倒狂轟該名食客強詞奪理，並高度讚揚涉事男職員的處理手法，一直保持克制，高EQ應對，耐心解釋是公司指引之餘，亦沒有受對方言詞挑釁，展現出良好的服務態度。

記者到涉事銀行中心一樓的Starbucks查詢，店員承認有其事，但詳情要由公司顧客服務部回答；而餐廳內有張貼告示「請勿外攜食品或飲品進入分店」。