車Cam｜寶琳私家車撞電單車 再推前數米 鐵騎士倒地翻滾捲車底
撰文：凌逸德
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寶琳昨午（1日）發生車禍，一輛私家車與一輛電單車在欣景路及佳景路交界迴旋處相撞。社交平台流傳事發一刻的車Cam片段，當時涉事黑色私家車沿佳景路向西南行，駛入迴旋處時，在讓線位置未有停定，從後追撞前方的一輛電單車。兩車相撞後，電單車司機即時失平衡向右邊倒地，但私家車卻未有停下，再往前行駛至少4至5米距離，將鐵騎士連人帶車向前推行，鐵騎士倒地後翻滾一圈，捲進私家車車底受困。片段就此結束。
事發後，救援人員接報到場將55歲姓李電單車男司機救出，他幸仍清醒，惟面部、胸口及四肢受傷，需由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警方初步調查，相信電單車在讓線位停低後，而尾隨私家車收掣不及將其撞倒，復捲入車底，遂以涉嫌「危險駕駛」拘捕66歲姓冼私家車男司機，他現正被扣留調查。
案發於昨日（11月1日）中午12時47分。現場消息指，傷者為一名外賣電單車手。網上流傳相關的影片及相片，可見涉事電單車男司機身穿藍色短褲，被困私家車底，而電單車則倒在私家車前方。當時有一名軍裝警員蹲在地下，探頭向車底觀察，期間男司機曾揚手示意。現場有多人圍觀。