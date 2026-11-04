麗晶花園單位收音機充電起火　2傷200人疏散　戶主回家揭愛犬喪生

九龍灣發生火警。今日（4日）凌晨3時15分，警方接獲多人報案，宏光道80號麗晶花園第22座5樓一個單位冒煙起火，總共大約200人從睡夢中驚醒，約50人疏散至天台，約150人疏散到地下空地。大部份人身穿睡衣疏散，許多人帶同寵物離開。其間10樓有住客向外揮動毛巾，需由消防協助逃生；另有一名老翁需要攙扶下樓，毋須送院。據了解，事發單位一個充電中的藍牙收音機起火，戶主自行救火不果，遂離開單位並報警。經消防員檢查後，相信是藍牙收音機在充電時過熱起火。



火場男女戶主赤腳下樓，他們保持清醒，步行登上救護車送院接受檢查。63歲姓林男戶主手腳燒傷，當中臉部和雙腳明顯熏黑，被問及事發時是否火勢猛烈和單位有多少人居住時，林男點頭稱是，同時豎起兩隻手指，表示有兩人住在上址；而61歲姓葉女戶主則吸入濃煙不適，二人同被送往聯合醫院治理。二人返回單位後，發現飼養的狗隻已死亡。



此外，5樓另有兩名男女住客飼養了一隻狗、兩隻貓和一隻龍貓，他們一併前往樓下暫避，獲消防派發使用救援供氣頭罩，35歲陳姓女住客吸入濃煙不適，戴上氧氣罩，同樣送送往基督教聯合醫院，接受進一步治療。



涉事單位外牆熏黑。（陳永武攝）

火場男戶主臉部和雙腳明顯遭到熏黑。（陳永武攝）

火場女戶主赤腳下樓。（陳永武攝）

同日凌晨4時28分，消防大致將火勢救熄，經初步調查，相信涉事單位有插蘇過熱引致火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。

另有一名住在3樓的趙姓男童表示，事發時「一起身聞到好大陣煙味」，隨即和父母及兩隻愛貓一起逃生。

同層另有兩名男女鄰居育有一隻狗、兩隻貓和一隻龍貓，他們一併下樓。（陳永武攝）

另有一名老翁需要攙扶下樓，毋須送院。（陳永武攝）

另有一名住在3樓的趙姓男童表示，事發時「一起身聞到好大陣煙味」，隨即和父母及兩隻愛貓一起逃生。（陳永武攝）

10樓有住客向外揮動毛巾，需由消防協助下樓。（陳永武攝）