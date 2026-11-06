連鎖食店旺角分店驚現3老鼠　炮台山分店燈箱內爬滿蟲

本港鼠患問題停不了！大量老鼠當眾「開餐」。Threads前日（4日）流傳一段影片，顯示一間連鎖雲吞餃子店的餐牌燈箱內藏有多隻昆蟲，牠們在燈箱內爬來爬去，雖然沒有露出真身，但清楚見到蟲影，非常嚇人；帖主用文字指出涉事分店位於炮台山。



但有網民在留言區上載更恐怖的影片，指出現場是該間連鎖雲吞餃子店的旺角分店，食店已經關門，隔住透明閘都見到有3隻老鼠在樓面位置徘徊，其中一隻快速竄走，餘下兩隻繼續留在拍攝範圍內，分別走來走去或站在碗口上，一名女子驚呼「Holy Crap」、「癡X線」、「Oh My God」，男子笑言「唔好走住，影埋張相先」、「師兄，好好味」。



許多網民見到帖主影片，留言指「有皮影戲睇，超值」、「以為燈光效果」、「我以為自己有飛蚊症」，另有網民見到老鼠影片，驚呼「好恐怖」、「無得餃，今次玩X完」、「米奇妙妙屋」。

▼連鎖雲吞餃子店炮台山和旺角分店▼



多隻昆蟲在炮台山分店餐牌燈箱內爬來爬去，雖然沒有露出真身，但清楚見到蟲影，非常嚇人。（Threads@_.pls_help影片截圖）

旺角分店已經關門，隔住透明閘都見到有3隻老鼠在樓面位置徘徊。（Threads@wawa.whw影片截圖）

其中一隻快速竄走，餘下兩隻繼續留在拍攝範圍內。（Threads@wawa.whw影片截圖）

餘下兩隻繼續留在拍攝範圍內，分別走來走去或站在碗口上。（Threads@wawa.whw影片截圖）

本港多區包括大角咀櫻桃街、葵涌大隴街、紅磡黃埔街、港鐵葵芳站、青衣城食肆、屯門食肆、港鐵大窩口站、觀塘成業街一幢工廈地下位置等地方，上月起先後被發現有鼠蹤，引來外界關注。

▼觀塘成業街▼



光天化日之下，垃圾箱底部轆底和罅隙位置有多隻老鼠，牠們各自爬來爬去，部份探頭探腦。（Threads@troubleshoot_the_world影片截圖）

仍然有老鼠亂竄。（陳永武攝）

其中一個老鼠籠內有老鼠，發出吱吱叫聲。（陳永武攝）

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▼港鐵大窩口站▼



一隻老鼠在港鐵大窩口站內的銀色金屬設備櫃附近出沒。（Threads@mmel_rice_18影片截圖）

老鼠沿牆邊奔跑。（Threads@mmel_rice_18影片截圖）

老鼠跳上多級樓梯離開，身手非常敏捷。（Threads@mmel_rice_18影片截圖）

▼屯門華都商場食肆▼



根據帖主上載的影片，老鼠在天花板喉管爬來爬去，體型龐大，身手敏捷。（Threads@_hanasan影片截圖）

▼青衣城食肆▼



老鼠旁邊放有多盤雞蛋、罐頭及其他食材，環境相當雜亂。（Threads@englanddaddy圖片）

▼紅磡黃埔街後巷▼



至少有10多隻老鼠在後巷穿梭。（Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」影片截圖）

▼葵涌大隴街休憩花園下方斜坡▼



葵涌大隴街休憩花園下方斜坡出現鼠患，《香港01》記者10月23日晚上到場觀察，亦見到多隻老鼠亂竄。（資料圖片／王譯揚攝）

▼港鐵葵芳站▼



一隻老鼠在港鐵葵芳站大堂沿牆邊遊走，而且試圖跳入一個消防裝置內，卻不果，行為儼如「紮紮跳」。（網上影片截圖）

▼觀塘區▼



多隻老鼠在行人路遊走，其中一隻帶隊竄入水馬內，隨後有超過10隻老鼠輪流跟隨。（網上影片截圖）

▼大角咀櫻桃街公園▼

