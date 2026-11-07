兩地牌寶馬中環違例左轉　網片曝光後　警拘本地男司機不小心駕駛

一輛掛有兩地牌的寶馬私家車，上月23日在中環畢打街違例左轉，其後一再倒車調整角度，最後才返回畢打街北行線繼續直駛，過程被拍攝放上網。警方介入調查，拘捕一名60歲本地男司機。



一輛掛有兩地牌的寶馬私家車沿畢打街行駛，違例左轉入德輔道中。（Threads@walterleung影片截圖）

10月23日網上流傳一段長約1分鐘的影片，片中一輛掛有兩地牌的寶馬私家車沿中環畢打街北行，至畢打街及德輔道中交界時違例左轉。男司機隨即察覺失誤，惟現場人流車流密集，頓時陷入進退維谷的窘境。

寶馬一度後退，試圖重返畢打街直駛；惟現場交通繁忙，只得一再倒車調整角度。其間德輔道中東西行線分別有巴士和電車駛近，汽車響號聲此起彼落。最後男司機待來往車流稍緩，才返回畢打街北行線繼續直駛。

警方稱，高度關注該段交通違例的短片。影片顯示10月23日下午約7時，一輛私家車沿中區畢打街北行，當駛至畢打街及德輔道中交界時，該輛私家車突然違反「只許向前駛」的道路標記並左轉進入德輔道中，嚴重影響行人安全。

港島總區交通調查組人員隨即主動介入調查，經深入調查及翻查相關片段後，於本周四（11月5日）鎖定涉案車輛及一名60歲本地男司機，並將會依法向涉案司機作出檢控。案件暫列「不小心駕駛」，調查仍在進行中。

警方呼籲司機駕駛期間應留意路牌指示及預早規劃行程，以免發生意外及對其他道路使用者構成危險。「不小心駕駛」是嚴重的交通罪行，任何人在道路上不小心駕駛汽車，即屬犯罪，最高可被判處罰款5,000元及監禁6個月，市民切勿以身試法。

帖主放大鏡頭，清楚可見兩地車牌。（Threads@walterleung影片截圖）

寶馬陷入進退維谷的窘境，現場交通繁忙，一輛巴士駛近，上址連續傳出響咹聲。（Threads@walterleung影片截圖）

寶馬男司機等到四周無車，才返回畢打街繼續行駛，其他途人由欣賞LV門店，轉為望向寶馬。（Threads@walterleung影片截圖）