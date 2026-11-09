北角致命車禍｜城巴司機涉危駕被捕　警呼籲目擊者提供資料

北角今早（9日）發生致命交通意外。一輛城巴撞倒一名61歲過路男途人，事主頭部重創陷入昏迷，由救護車送院搶救後證實不治。涉事57歲巴士司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕扣查。城巴表示，事發時涉事巴士行駛期間事主突然橫過馬路，車長收掣不及將其撞倒。



涉事城巴左邊車頭擋風玻璃碎裂。（鄭嘉惠攝）

警方初步調查指，今日（9日）早上約8時13分，涉事57歲姓黃男司機駕駛一輛巴士，沿英皇道東行，當駛至電廠街與英皇道交界時，據報撞倒一名61歲姓邱男子。傷者頭部及身體多處嚴重受傷，昏迷被送往東區尤德夫人那打素醫院，於上午8時54分被證實死亡。

涉案巴士司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。案件現列「致命交通意外」，交港島總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，可致電3660 6848與調查人員聯絡。

城巴回覆記者查詢，指今日上午約8時，城巴一輛非營運中的巴士於北角英皇道近電廠街行駛期間，一名途人突然橫過馬路，車長即時煞停巴士，但仍不幸發生交通事故。男傷者隨後被送往醫院救治，最終不治。城巴對事故深感難過，並向其家人致以慰問。公司正全力配合警方調查。

今早，警方接獲一名城巴司機報案，指其駕駛巴士駛至北角英皇道與電廠街交界時，撞倒一名男途人。救援人員趕抵現場，發現61歲事主頭部重創並陷入昏迷，隨即由救護車送往東區醫院搶救，惟最終在上午8時54分被證實不治。

社交平台流傳車禍後的片段，顯示涉事城巴停在英皇道東行左二線路中央，一名手持一個白色環保袋及一個黑色背囊的男子，於相同方向左一線面朝下倒臥路面，其左邊膝蓋有明顯瘀傷。涉事巴士司機上前查看傷者後見狀隨即報警求助，他一度半蹲輕拍男子嘗試喚醒，並察看傷勢，惟對方毫無反應；司機其後亦向圍觀市民求助。