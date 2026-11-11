旺角新填地街單位疑充電器冒煙失火 消防開喉灌救 最少兩人不適
撰文：馬耀文
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旺角新填地街316至320號一個住宅單位，今日（11日）早上7時10分發生火警，據報有充電器短路冒煙。消防員接報到場開動一條喉及一隊煙帽隊灌救，火警於29分鐘後救熄，15男12女自行疏散，最少兩人不適，包括一名男嬰。
現場所見，大廈搭有棚架及圍網，消防員向單位射水灌救。數名住戶登上救護車接受檢查及治理。
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專家教路：尿袋日常保養與安全使用貼士
想延長外置充電器壽命並確保安全，消委會及專家提供以下保養指引：
最佳電量維護：日常使用無需等電池完全耗盡才充電，建議電量保持在20％至80％之間。充滿後應盡快拔除電源。
長放注意事項：如需長期閒置，應把電量充至約60％，並存放在陰涼乾爽處。
避免過度快充：長期頻繁地以高功率進行快速充電會增加發熱，長遠可能縮短電池壽命。
危險警號即停用：若發現外置充電器出現電池膨脹、外殼變形、異常高溫或充電不穩定，應立即停止使用。
正確回收：棄置舊充電器時，應先在接口貼上膠紙以防短路，並放入專用的充電池回收箱。