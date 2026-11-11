油麻地單位充電器火警｜小四女童披警制服脫臉　嚇到喊：好驚呀！

油麻地新填地街永福大廈一個住宅單位，今日（11日）早上疑因充電器冒煙發生火警，最少5人不適，在場接受治理。火警期間多名住戶匆匆疏散，其中讀四年班的小妹妹在睡夢中被街坊拍門驚醒，連忙喚醒家人一齊走火警。事後一家人連同愛貓安全落樓，她更獲警員給制服外套保暖，惟驚魂未定，嚎哭不止：「好驚呀！驚又要搬屋。」



夏氏三兄妹（左一至三）走火警落到地面。（馬耀文攝）

住在大廈3樓單位的夏姓小妹妹，披上警員制服外套保暖，她偕兄姐走到地面等候登記。父母上班，火警之初三兄妹還在睡夢中。她憶述說：「起床時有個人係咁拍門，我好驚。突然有個消防員入嚟，然後又出咗去。我同姐姐講，就即刻叫我走，叫埋哥哥走。」三兄妹連同飼養的英國短毛貓安全逃出。

夏妹妹猶有餘悸，淚流披面。（馬耀文攝）

不過，夏妹妹還是驚魂未定，說着說着兩行淚水奪眶而出：「（多煙嗎？）我睇唔到呀！（點解咁驚？）唔知呀！好驚呀！驚又要搬屋。」兄姐連忙摟在懷內安慰。

新填地街一個單位疑充電器冒煙。（馬耀文攝）

有住戶登上救護車接受檢查。（馬耀文攝）

有住戶登上救護車接受檢查。（馬耀文攝）

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消防員在場射水。

專家教路：尿袋日常保養與安全使用貼士

想延長外置充電器壽命並確保安全，消委會及專家提供以下保養指引：

最佳電量維護：日常使用無需等電池完全耗盡才充電，建議電量保持在20％至80％之間。充滿後應盡快拔除電源。

長放注意事項：如需長期閒置，應把電量充至約60％，並存放在陰涼乾爽處。

避免過度快充：長期頻繁地以高功率進行快速充電會增加發熱，長遠可能縮短電池壽命。

危險警號即停用：若發現外置充電器出現電池膨脹、外殼變形、異常高溫或充電不穩定，應立即停止使用。

正確回收：棄置舊充電器時，應先在接口貼上膠紙以防短路，並放入專用的充電池回收箱。