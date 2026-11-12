將軍澳上村修車意外｜疑千斤頂塌下72歲翁被車壓斃　家人哀傷認屍

將軍澳昨日（11日）發生修車慘劇。一名72歲老翁疑在露天修車場維修車輛時，所用的「千斤頂」（油壓唧）疑故障塌下，他被車壓住昏迷，送院搶救不治。死者家屬今早（12日）前往沙田富山殮房辦理認屍手續，眾人神情肅穆，黯然離開。



11月12日早上，死者家人認屍後離開。（黃學潤攝）

疑「千斤頂」故障塌下 事主被私家車壓斃

死者姓李72歲，家住荃灣區。他與拍檔租用將軍澳上村一個露天場地維修車輛。昨日（11日）下午2時49分，李男被拍檔發現躺在一輛私家車的左後方，雙腳伸出車外；據了解，他當時在維修該車的避震。拍檔見他被車壓着，連忙聯同幾位鄰居用千斤頂合力將李男救出，當時他已經昏迷，被送往將軍澳醫院後，下午5時03分不治。

警方調查後相信維修私家車期間，用作頂起車輛的「千斤頂」（油壓唧）突然故障塌下，將事主壓倒，其死因有待驗屍後確定。

案發於昨日（11月11日），72歲老翁在將軍澳上村露天停車場升起私家車維修期間，所用的「千斤頂」（油壓唧）疑故障塌下，私家車將他壓在車底。現場遺下工具。（王譯揚攝）

勞工處指引：勿單靠千斤頂支撐車輛

勞工處職業安全及健康部發出的《車底維修免出錯 安全承托穩又妥》安全指引，進行任何車底維修時，切勿單靠千斤頂支撐車輛。其中便攜式油壓千斤頂（俗稱「油壓唧」）的設計，原意僅用於短暫起卸重物或更換輪胎，其內部油封及洩壓閥若出現老化或機械磨損，隨時可能在毫無先兆下失壓塌陷。

勞工處提醒工友及車主，在升高車身後，必須在原廠指定的車架加固承托點，放置狀況良好、具足夠負重上限的車軸承托支架（Jack Stands，俗稱「鵲仔」或頂車架）將車輛穩固承托，並在著地輪胎放置輪擋防止溜後，方可進入車底作業。