何文田常盛街3車串燒　校巴幼童幸無礙　私家車及綠van共2女受傷

何文田發生「串燒」車禍。今日（12日）下午3時許，一輛校巴、一輛私家車及一輛專線小巴，順序沿常盛街行駛；途至香港耀能協會盛康園對開時相撞。意外中，私家車及小巴上，各有一名女乘客受輕傷，均由救護車送往伊利沙伯醫院治理。



現場可見，私家車被前面的校巴及後方的小巴夾成「三文治」，車頭撞凹、車頭蓋摺起；專線小巴則擋風玻璃爆裂，碎片四散一地；校巴上則仍有幼童，幸無受傷。警方現正調查意外原因。



專線小巴擋風玻璃爆裂，碎片四散一地。（網上圖片）

運輸署：勿跟車太貼 預留兩秒距程

根據運輸署網頁，提醒司機應與前車保持足夠行車距離，若前車突然慢駛或停下來，也能安全停下。司機應盡量不斷評估前面的道路情況，讓自己有應變的餘地：能夠有空間察覺路上變化，作出反應。如沒有足夠空間順暢地作出反應，以致驚惶失措，即表示車輛速度過高，或太貼近前車。如路面濕滑，輪胎或制動器性能欠佳，又或者身體不適，就應與前車保持比正常更遠的距離。如果有車輛超前，切入你車前的空位，便應減慢車速，再與前車回復安全距離。

與前車保持所需的停車距離，是安全的做法。如路上車速較快，與前車保持安全距離就更加重要。在這種情況下，停車距離仍是唯一的安全距離。不過，如在各方面都良好的情況下駕駛，合理可行的行車距離規則，是預留兩秒距程。如駕駛重型車輛，須預留更大的距離。

私家車被前面的校巴及後方的小巴夾成「三文治」，車頭撞凹、車頭蓋摺起；校巴上當時有幼童。（網上圖片）