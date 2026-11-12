元朗73歲流鶯街頭兜客被捕　據知看似60餘歲　創區內最高齡紀錄

元朗警區聯同入境事務處昨日（11日）於區內掃黃，拘捕21名內地女子，當中年齡最大為73歲。據了解，該名73歲被捕女子在街頭「兜客」期間遭執法人員截獲，刷新了元朗警區有紀錄以來拘捕性工作者的最高年齡。消息稱，被捕人保養得宜，外貌看來像60歲左右。此外，該名被捕人由於在街上「兜客」被截獲，故未能確定實際肉金多少。據悉，元朗區流鶯一般市價約300元左右。



警方及入境處在元朗區拘捕21名內地女子涉嫌違反逗留條件，包括一名73歲女子。（警方圖片）

今次行動代號為「火石」（FLINTSTONE），主要是打擊非法賣淫活動。元朗警區特別職務隊及入境處人員，在行動中共拘捕21名持雙程證的內地女子，年齡介乎18至73歲，全部涉嫌「違反逗留條件」，現正被扣留調查。

元朗區內對上一次被捕最老性工作者為68歲

翻查資料，元朗區內對上一次最高齡性工作者被捕紀錄，出現於2026年初。當時，執法部門拘捕26名內地女子，當中年紀最大者為68歲，直至昨日該紀錄才被打破。

另外，早於2025年，警方西九龍總區一連五日（5月27至31日）於區內展開代號「潮展」的掃黃行動，打擊街頭賣淫活動，分別在旺角、油麻地、九龍城及深水埗，以涉嫌「違反逗留條件」拘捕24名持雙程證內地女子（28至63歲），當中年齡最大為63歲。其中一名58歲內地女子另涉嫌「為不道德目的而唆使他人」已被落案起訴。

執法人員今年初掃黃行動，拘捕多名女子，最大年紀68歲。（資料圖片/警方提供）

達反入境條例 最高可被判處罰款港幣5萬元及監禁2年

根據香港法例第115章《入境條例》第41條，任何獲准以訪客身分入境的人士，均須遵守對其有效的逗留條件，包括不得在未經入境處處長許可下從事任何有薪或無薪的僱傭工作、開辦或參與任何業務，亦不得接受賣淫等違法活動。

任何人一旦違反逗留條件即屬違法，經定罪後最高可被判處罰款港幣5萬元及監禁2年；按司法實踐，涉案人員一經定罪通常會被判處即時監禁數星期至數月不等，服刑完畢後將被即時遣送離境，並列入入境黑名單在若干年內禁止抵港。