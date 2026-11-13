BIGBANG｜警封土瓜灣十三街上落客位　設路障查車　拖走涉改裝車

韓國天團BIGBANG今日 （13日）起在啟德主場館舉行4場演唱會，警方早前已預告，會嚴厲打擊「白牌車」。《香港01》記者在啟德體育園附近的土瓜灣現場觀察，交通警從晚上8時半起，在馬頭角道牛棚藝術村對開封路，設置單向管制路障，截停及檢查可疑車輛，並封鎖馬頭角道、十三街一帶的上落客位置，杜絕「白牌車」非法載客取酬。



其間，警方在馬頭角道發現一輛掛上粵港兩地牌、懷疑經非法改裝的白色七人車，安排拖車將其拖走扣查。



馬頭角道一輛七人車涉非法改裝被拖走。（梁偉權攝）

韓國天團BIGBANG為慶祝出道20週年，正舉辦世界巡迴演唱會，香港站今日（13日）起在啟德主場館舉行一連四場演唱會。

警方交通總部交通管理組警司林知行昨日（12日）表示，因應本星期舉行的大型活動，警方將會加強相關執法部署。前線人員會在相關黑點，特別是懷疑涉及非法載客取酬的候客及上落客地點，加強交通管制、執法及情報蒐集，並查核懷疑涉案車輛、司機及相關許可證資料。一旦掌握足夠證據，警方必定會依法採取執法行動，包括將合適的資料轉交內地相關部門跟進。

警方提醒市民及訪港旅客，非法載客取酬不單涉及法律責任，亦伴隨保險及安全風險。車輛一旦用作非法出租或載客取酬，相關的第三者保險便可能失效；倘若發生交通意外，乘客及其他道路使用者的保障和索償均可能受到影響。

警方在土瓜灣牛棚藝術村一帶設路障截查車輛。（梁偉權攝）

根據香港法例第374章《道路交通條例》，除非該車輛領有有效的出租汽車許可證，否則任何人不得使用該車輛或者駕駛該車輛，或容許他人駕駛或使用車輛作出租或載客取酬的用途。首次定罪將被罰款港幣1萬元及監禁6個月；再次定罪，則將被罰款港幣2.5萬元及監禁1年。

若司機被定罪將被取消駕駛資格最少1年，最長可達3年。此外，涉案車輛亦會被暫時吊銷牌照，首次定罪為6個月，再犯則是1年。車輛在吊銷牌照期間需要移交運輸署作為保管。