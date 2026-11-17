警方表示，新界北總區交通部執行及管制組本月13日至17日在區內主要幹道及高速公路展開一連串針對性執法行動，嚴厲打擊「酒後駕駛」、「藥後駕駛」及「超速駕駛」等危害道路安全的交通罪行。行動期間，警方拘捕5名本地男子，年齡介乎37歲至48歲，他們均未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。



警方在多個地點設置警察路障，期間共截查197輛車輛，並向駕駛人士進行隨機呼氣測試，以加強打擊酒後及藥後駕駛等危害道路安全的違法行為。（警方提供）

此外，警方於區內多個地點設置警察路障，期間共截查197輛車輛，並向駕駛人士進行隨機呼氣測試，以加強打擊酒後及藥後駕駛等危害道路安全的違法行為。針對超速駕駛問題，警方亦於新界北總區多個地點進行偵速執法行動，共偵測到200輛車輛涉嫌「超速駕駛」。行動中，警方共發出241張交通違例定額罰款通知書。

警方在多個地點設置警察路障，期間共截查197輛車輛，並向駕駛人士進行隨機呼氣測試，以加強打擊酒後及藥後駕駛等危害道路安全的違法行為。（警方提供）

新界北總區交通部將繼續採取情報主導的執法策略，加強打擊酒後駕駛、藥後駕駛及其他交通違例行為，並透過持續而果斷的執法行動，提高道路使用者的守法意識及安全意識，保障道路安全，維持交通暢順。

警方在多個地點設置警察路障，期間共截查197輛車輛，並向駕駛人士進行隨機呼氣測試，以加強打擊酒後及藥後駕駛等危害道路安全的違法行為。（警方提供）

警方重申，酒後駕駛及藥後駕駛均屬嚴重罪行，不但危害自身及其他道路使用者的安全，更須承擔嚴重法律後果。警方呼籲駕駛人士切勿以身試法，共同締造安全有序的道路環境。