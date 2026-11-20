周二（11月17日）凌晨，警方於尖沙咀彌敦道聖安德烈堂對開位置設置路障，期間一輛奧迪（Audi）私家車遇查之際倒車，連撞指示牌及4輛的士後，逆線駛離現場逃逸。警方經調查下，發現有人涉嫌盜用他人的個人資料，購買及登記涉事私家車。同日（17日）及翌日（18日），警方分別在石硤尾及旺角，以涉嫌「狂亂駕駛」及「行使虛假文書」等罪名，拘捕2名26歲本地男子，包括涉事司機。



網上流傳事發一刻片段，一輛Audi私家車在遇上路障及警員時褪後車輛，期間撞到旁邊的士，有警員見狀追上，惟該私家車在褪後至山林道路口便即轉頭逃去。（feedmyhungrybelly／Threads）

油尖警區重案組高級督察曾智皓指，周二凌晨1時10分，一輛白色私家車駛至彌敦道與山林道交界時，遇警方西九龍衝鋒隊設置的路障。警員察覺司機神情緊張，於是上前截查，惟該名男司機沒有理會指示，反而急速倒車，撞到後面4輛的士。警方多次警告喝令無果，涉事私家車及後逆線駛入山林道往覺士道方向逃去無蹤。

事件中，4的士輕微損毀，一名57歲姓陳的士司機報稱頸痛，他清醒被送往伊利沙伯醫院治理並於同日出院。

油尖警區重案組高級督察曾智皓指，警方翻查「銳眼計劃」下安裝的閉路電視，最終鎖定兩名疑犯，包括盜用他人資料登記為車主的人士，以及駕駛肇事車輛的司機。（黃學潤攝）

曾智皓指，經過深入調查及情報搜集，警方發現有人盜用另一名男子的個人資料，登記為該輛逃逸私家車的車主。同時，警方翻查「銳眼計劃」下安裝的閉路電視，最終鎖定兩名疑犯，包括盜用他人資料登記為車主的人士，以及駕駛肇事車輛的司機。

私家車被棄置於在上水古洞一條偏僻的山路，警方事後成功起回。（黃學潤攝）

26歲男盜用他人資料登記涉事私家車

警方隨即於11月17日展開拘捕行動，在石硤尾區以「行使虛假文書」拘捕了一名26歲姓簡的本地男子，他涉嫌盜用他人的個人資料去購買及登記涉事私家車。警方正調查被捕男子與被盜資料受害人是否相識。據知，涉事私家車已登記3星期。

26歲男司機上水棄車 躲藏旺角賓館終被捕

調查亦顯示，涉案司機於案發後，將私家車棄置於上水古洞一條偏僻的山路，而他本人則曾匿藏於旺角一間賓館。

人員於11月18日，在旺角區成功截獲該名26歲姓李的本地男司機，並以「狂亂駕駛」將他拘捕。人員及後於其黃大仙住所搜出涉案私家車的車匙、犯案當日的衣物及手提電話。警方隨後成功起回涉案私家車，但車上並沒有其他發現。警方正調查被捕人狂亂駕駛原因，不排除涉及進行毒品交易。

二人有黑幫背景 司機明早提堂

兩名被捕人均無業，有黑社會背景，正調查二人是否相識，暫時未有發現涉案私家車涉及其他案件。

涉案26歲李姓司機稍後會被警方暫控有關罪名，並將於明日（21日）在西九龍裁判法院提堂。至於涉嫌盜用他人個人資料登記涉事私家車的26歲簡姓男子則已獲准保釋，下月中旬須向警方報到。

警方強烈譴責這些狂亂駕駛的行為，對於罔顧其他道路使用者安全的罪犯，警方定必致力追捕所有涉案人士。警方重申，任何人因狂亂駕駛而造成他人身體受傷害，根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》，一經定罪可判處監禁2年，市民切勿以身試法。

警方在此作出呼籲，市民應妥善保護自己的個人資料，切勿輕易將個人資料交予未經核實的第三方人士。如果有表示租借或要求市民出售個人資料，務必三思而後行，切勿因小失大，以免不法之徒利用市民的個人資料作非法用途。警方強調，無論是用作開設銀行戶口、公司登記、車輛買賣登記或其他非法用途，市民都可能需要負上刑責，切記個人資料「不租、不借、不賣」。

▼ 事發經過▼



網上流傳事發一刻片段，一輛Audi私家車在遇上路障及警員時褪後車輛，期間撞到旁邊的士，有警員見狀追上，惟該私家車在褪後至山林道路口便即轉頭逃去。（feedmyhungrybelly／Threads）

網上流傳事發一刻片段，一輛Audi私家車在遇上路障及警員時褪後車輛，期間撞到旁邊的士，有警員見狀追上，惟該私家車在褪後至山林道路口便即轉頭逃去。（feedmyhungrybelly／Threads）