屯門雅都花園第三座自本周二（11月17日）起疑因食水管爆裂緊急停水，目前3樓至15樓仍然未有食水供應，居民需要到垃圾房附近取水，引來衛生的疑慮。負責屋苑管理的佳定物業管理有限公司回覆《香港01》查詢，昨日（19日）已將取水位置調整至第三座2樓平台；而臨時食水喉維修工程已經展開，預計需時3至4天。



通告標明商場冷氣喉及第三座食水管的損毀情況，惟未有解釋實際爆裂成因。（蔡正邦攝）

管理公司表示，雅都花園第三座於11月17日出現食水喉管爆裂。事故後管理處隨即安排臨時取水措施，並協調相關單位為有需要的住戶提供支援，盡力減低事件對居民生活的影響。

第三座15樓至26樓的食水已於11月18日恢復，目前受影響範圍為3樓至14樓。管理處亦已於11月19日將臨時取水位置調整至第三座2樓平台，並協助長者及有需要人士提供送水上門支援。

《香港01》昨日（19日）晚上前往現場了解，見到上址有張貼通告，寫明「可前往卸貨區垃圾房取水」。（王譯揚攝）

臨時維修預計3-4天 後續須招標

管理公司續指，業主立案法團已與維修承辦商制定臨時食水喉維修方案，相關工程已展開，初步預計需時約3至4天，完成後食水供應可逐步恢復正常，實際完成時間則須視乎現場施工及實際損壞情況而定。

臨時維修完成後，業主立案法團將進一步進行全面檢查及後續維修。由於後續工程涉及較高費用，須按照相關法例規定進行招標；而相關招標程序並不影響現時食水喉維修及恢復供水的安排。

管理處正密切跟進工程進度，並適時向住戶提供最新資訊，務求盡快恢復正常食水供應。公司明白食水供應對居民日常生活十分重要，對事件為居民造成的不便深表歉意，並感謝各位住戶在維修期間的體諒及耐心。

屯門區議員謝永恒與關愛隊人員到場協助居民取水。（謝永恒提供圖片）

關愛隊協助居民取水

屯門區議員謝永恒補充，他於11月18日接獲居民求助後，隨即前往雅都花園了解情況。針對有居民反映在垃圾房旁取水衛生環境欠佳，管理處已在平台加設取水點，目前合共有2個取水點，並提供5至6條水喉供住戶取水，現場秩序大致暢順，未見排隊輪候情況。

他又指，據了解事件源於一條粗喉管突然墮下，擊中食水喉管導致破裂。現時須先清理墮於天井的殘骸，以免發生進一步意外，方可展開正式維修；相關工程人員今日（20日）上午已經開工，期望能盡快為受影響住戶恢復正常食水供應。