沙田路今晨發生交通意外，往馬鞍山方向近博康邨對開有兩部私家車相撞，一部撞至四輪朝天，一部翻側路中。



從現場司機提供車CAM可見，事發時一部「福士」私家車沿右線行駛，期間疑被Tesla撞到，然後失控撞右邊水馬，繼而反彈至左線再撼左邊水馬，當場水花四濺，最終四輪朝天橫亙路中。片中亦見前方私家車翻側路中。片主不禁驚呼：「嘩！咩事呀？」其他途經司機見狀下車紛紛協助，一名穿白色衛衣男子從乘客位爬出，影片到此結束。



事發時福士沿右線行駛，期間撞右邊水馬，繼而反彈至左線再撼左邊水馬，令水花四濺。（讀者提供）

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意外發生於早上7時45分，Tesla沿沙田路往馬鞍山方向行駛，至博康邨附近疑切線期間撞壆，再撞及一輛福士（Volkswagen）Golf。Tesla向右翻側，Golf 再撞水馬後反轉，四輪朝天。

Golf的姓張（65歲）女司機不適，同車姓郭（32歲）男乘客頭痛清醒，均被送往沙田威爾斯親王醫院治理。Tesla姓丘（37歲）男司機沒有受傷，惟酒精呼氣測試超標，涉嫌「酒後駕駛」及「危險駕駛」被捕，正被扣留調查。

沙田路往馬鞍山方向近博康邨對開有交通意外，2人不適。

兩部私家車相撞，一部撞至四輪朝天，一部則翻側路中。

兩部私家車相撞，一部撞至四輪朝天，一部則翻側路中。

現場可見，車輛碎片散落一地，其中一私家車安全氣袋彈出；拖車公司職員到場處理。

兩部私家車相撞，一部撞至四輪朝天，一部則翻側路中。

傷者送往威爾斯親王醫院治理。（馬耀文攝）

就網上圖片所見，兩部涉事車輛相距約20米，路邊有水馬被撞移位；人員正在場處理。