今日（26日）早上10時半，屯門龍門路與湖翠路交界、美樂站對開有空載輕鐵與5.5噸貨車相撞。事故中無人受傷，惟導致3條輕鐵綫服務一度暫停。



警方調查事件，指輕鐵沿輕鐵路軌往屯門碼頭方向行駛，貨車則沿龍門路向龍鼓灘方向行駛。當駛至上址時，貨車懷疑不遵照交通燈號行駛，衝紅燈而撞向輕鐵及上址兩個路牌。案件中無人受傷。警方向兩名司機進行酒精呼氣測試，兩人證實為零度。



貨車車頭損毀。（馬耀文攝）

受事件影響，輕鐵服務一度受阻，輕鐵610綫、615綫及615P綫改道，不停屯門碼頭站至輕鐵車廠站。港鐵亦安排免費接駁巴士，來往屯門碼頭及三聖站，以及來往蝴蝶及兆禧站。及至約11時02分，港鐵指事件已處理，輕鐵服務逐步回復正常。

港鐵表示，今早約10時30分，一輛正前往屯門碼頭站的輕鐵不載客列車，在駛至湖翠路與龍門路交界，按照燈號指示左轉時，被一架中型貨車撞到。受事故影響，輕鐵610綫、615綫及615P綫需要改道，不停屯門碼頭站至輕鐵車廠站。

港鐵即時安排免費接駁巴士來往屯門碼頭及三聖站，以及來往蝴蝶及兆禧站。事件於約11時處理好，輕鐵服務逐步回復正常。