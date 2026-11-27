大埔富善邨善美樓前日（25日）發生劫案，一名84歲老翁在住所門外遭人推倒及徒手襲擊，被搶去總值約65萬元的金飾及現金。警方今日（27日）表示，經翻查閉路電視後，於案發後48小時內拘捕一名居於同一大廈的58歲本地男子，將暫控他一項「行劫」罪。調查顯示，相信事主平日因佩戴金飾而引起覬覦與貪念，疑犯早已在邨內跟蹤他並伺機犯案；有關金飾已遭疑犯變賣，警方正追查涉案贓款。



警方呼籲市民應時刻看管好個人財物，長者在日常生活中應多加留意周邊環境，避免在公眾地方佩戴過量及顯眼的貴重財物。



涉事大廈為大埔富善邨善美樓。（資料圖片/梁偉權攝）

警方交代案情指，事發於前日（25日）中午約12時10分，一名84歲本地男子報案，指返回大埔富善邨善美樓住所外時，突遭一名男子從後推倒及徒手襲擊。賊人隨即搶去事主佩戴的金飾，以及一個內有2萬元現金的銀包，財物總值約65萬元，得手後逃去無蹤。受害人面部及頭部受傷，清醒送院治理。

調查顯示，被捕男子與受害人居於同一大廈，相信受害人平日因佩戴金飾而引起被捕人的覬覦與貪念，從而策劃犯案。（梁偉權攝）

賊人預先跟蹤事主 搶先搭𨋢登高層埋伏伺機行劫

案件交由大埔警區刑事部接手調查。人員翻查大量閉路電視片段後，發現一名可疑男子比事主更早進入大廈。警方其後透過「銳眼計劃」下安裝的閉路電視系統，成功掌握該名可疑男子的行蹤，綜合各項線索及分析疑犯與受害人的關係後，發現疑犯在案發前曾在富善邨一帶跟蹤事主；當事主返回住所時，疑犯便搶先一步乘搭另一部升降機，前往較高樓層埋伏，待事主出現隨即下手作案。

大埔警區情報组督察伍展宏交代案件。（梁偉權攝）

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警料疑犯貪念起意策劃犯案 檢變賣金器單據

警方最終鎖定目標人物，並於案發後48小時內在大埔區以涉嫌「行劫」，拘捕一名58歲本地男子。調查顯示，被捕男子與事主居於同一大廈，相信事主平日因佩戴金飾而引起被捕人的覬覦與貪念，從而策劃犯案。

行動中，警員在被捕人的住所內檢獲其案發時身穿的衣物及相關變賣金器的單據。調查顯示涉案金飾已被變賣，警方現正追查有關贓款下落。被捕男子現正被扣留調查，稍後將被暫控一項「行劫」罪。

警方案發當日在場翻看閉路電視。（資料圖片/梁偉權攝）

年近歲晚慎防「搵快錢」罪行 警籲長者勿露財戴顯眼金器

案發當日有街坊透露，事主人稱「上海佬」，經常在屋邨一帶流連，尤其天氣炎熱時更常在屋邨涼亭睡覺。他經常戴上粗金鏈、大手鏈出入大廈，形容他「好張揚」，懷疑因此招來賊人垂涎。

大埔警區情報组督察伍展宏指出，受害人為一名84歲長者，且在住所門外遇劫，案件引起社會廣泛關注。賊人預先跟蹤及埋伏，趁長者毫無戒心之際下手，警方對此等冷血行為予以嚴厲譴責。

警方提醒，每年12月至翌年2月農曆新年期間、年近歲晚的日子，往往有不法之徒藉機進行「搵快錢」及機會主義罪行，包括搶劫、爆竊及盜竊等。警方呼籲市民提高警覺，時刻看管好個人財物，尤其是長者在日常生活中應多加留意周邊環境，盡量避免在公眾地方佩戴過量及顯眼的貴重財物。

此外，警方亦呼籲鄰里之間發揮守望相助精神，物業管理人員及保安員應定時加強巡查，留意是否有可疑人士進入大廈或在內徘徊，一旦發現任何線索，應立即通知警方。