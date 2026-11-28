將軍澳坑口有屍體發現案，今日（28日）凌晨1時許，一名七旬男子昏迷倒臥在寶康路香港單車館外的空地，經救護員檢驗發現事主身上有燒傷痕跡，當場不治。



與此同時，今日凌晨零時20分，警方接報西貢大埔仔村一間村屋懷疑被人擲火種，大門前空地有燒毀痕迹，疑犯逃去無蹤。警方正調查兩案是否有關，懷疑有人縱火後，在單車館對開行人天橋墮斃。



現場是單車館對開、行人天橋對下的地面，死者遺體由白布和帳篷遮掩。

死者妻稱丈夫遭同村兄弟「呃咗幢樓」

死者72歲姓溫，其妻接獲通知趕到單車館外。她稱，丈夫生前在西貢大埔仔村有丁權，卻被同村兄弟「呃咗幢樓」。溫太指村屋已經起好，該名「兄弟」 求助於丈夫，「佢話你唔幫我，成家人會畀大耳窿斬死」，又聲言日後會將自己的物業歸還作抵償。

溫太續說，丈夫心軟「簽字畀咗佢，佢地賣咗，啲錢去晒佢哋嗰度，幢樓值千幾萬」，最終當然沒有還過一毫子。

溫太自言忙於生計，對丈夫被騙走村屋一事是後期才知，內情亦一知半解。至於大埔仔有村屋遭縱火，是否與丈夫有關，她亦不知道。

有途人拍攝到死者倒臥地上。（Facebook群組「將軍澳主場」影片截圖）

遭縱火村屋住戶一度被困屋內 村屋門前及鐵閘熏黑檢汽油彈

至於遭縱火的大埔仔村屋，女住戶溫婆婆憶述事發經過稱，突然聽到一聲巨響，見到門前「好多火、出唔到去」，及後媳婦和孫協助處理，無人受傷。村屋門前及鐵閘熏黑，地上有兩三個懷疑自製汽油彈。

大埔仔村屋鐵閘及門前地板遭熏黑。

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線及WhatsApp ：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288

【不要放棄你的生命】請看看這些求助網站和熱線！