坑口發現屍體。今日（28日）凌晨1時許，一名年約70歲男子昏迷倒臥在寶康路105至107號香港單車館外空地，救護員接報到場，事主身上有燒傷痕跡，證實事主當場不治，警方正調查事件。



據了解，今日凌晨零時許，警方亦接報指，西貢大埔仔一間村屋被人投擲火種，地板遭到燒毀，疑犯逃去無蹤，警方初步相信兩宗案件有關，懷疑事主縱火後，逃到單車館對開行人天橋墮斃。



根據網上影片和圖像，有途人拍攝到遺體，警員取出白布和帳篷遮掩遺體。

遺體由白布和帳篷遮掩。

遺孀溫太表示，丈夫生前在大埔仔有丁權，卻被同村同姓兄弟「呃咗幢樓」，對方聲稱「借層樓畀我，我哋個度都就起，還返幢畀你啦」，丈夫答應幫手「簽晒畀佢（同村同姓兄弟）」，最終「起好層樓」，丈夫卻「一毫子都冇收過」

溫太表示，自己和丈夫分房休息，關係比較疏離，偶然得知丈夫遇騙一事，懷疑丈夫感到不忿，因而鑽牛角尖。

有途人拍攝到遺體。（Facebook群組「將軍澳主場」影片截圖）

警員檢走證物。

警員到行人天橋調查。

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