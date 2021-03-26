警長沙灣掃地下賭場　拘雙程證負責人及11名賭客

撰文： 劉定安 最後更新日期： 2021-03-26 03:57

警方表示，深水埗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（3月25日）晚上約9時10分展開代號為「虎撲」（TIGERSURGE）的行動，突擊搜查長沙灣道263號至267號一住宅單位，搗破一個懷疑非法麻雀及牌九賭檔。

警方提供圖片

行動中，警員拘捕一名27歲姓顏的非本地中國籍男負責人，涉嫌「管理賭博場所」。另外，9名本地男子，1名本地女子及1名非本地男子，年齡介乎37至59歲 ，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕男女同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們提出檢控或發出定額罰款通知書。行動中，人員檢獲4副麻雀，2張電動麻雀枱，1副牌九及約4,000元賭款 。所有被捕男女現正被扣留調查。據悉，該名負責人持雙程證來港；而非本地男賭客，則持「行街紙」逗留本港。

根據香港法例一百四十八章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。而《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。