灣仔非法賭檔血案4人中刀浴血　反黑接手調查

撰文： 劉定安 張家豪 黃偉民 最後更新日期： 2021-03-26 20:56

灣仔發生街頭傷人案。今日（26日）清晨5時許，4名男子行經灣仔莊士敦道181號對開，期間被3名持刀男子襲擊，兇徒得手後逃去無蹤。據悉，男事主早前在一個釣魚機非法賭檔被斬後，他們逃至樓下街頭四散，刀手則繼續追斬。警員接報到場，分別於軒尼斯道225號、駱克道240號發現4名傷者，他們分別頭部及身體中刀、由救護車送院救治，現場地面遺下大攤血漬。警方表示，事件涉及感情糾紛，案件列作傷人，港島總區反三合會行動組跟進案件，正追緝3名刀手。

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灣仔發生街頭傷人案。凌晨5時50分起的18分鐘內，警方先後接獲灣仔區內，有3宗斬人案。其中5時50分，警方接獲莊士敦道181號大有商場對開發生打鬥案，有人被斬傷；約7分鐘後，兩個街口之遙的軒尼斯道225號駱克道市政大廈對開，亦報稱亦有人被斬傷；至6時8分，警方亦接報駱克道240號，即街市後面街有人被斬傷。



大批警員及救護車先後趕至上述3個現場，分別在大有商場及駱克道240號對開，發現4名傷者，包括51歲姓姚、45歲姓徐、47歲姓顏及35歲泰籍男子。當中徐男傷勢較重，昏迷被送往律敦治醫院治理，其餘3人亦需送院治理。

現場消息稱，3宗案件均為同一批遇襲人士，疑他們較早時在一個釣魚機非法賭檔被斬後，逃至樓下街頭四散，刀手則繼續追斬。傷者逃至不同地方後，不支倒地。警方指，事件涉及感情糾紛，案件列作傷人，港島總區反三合會行動組跟進案件，正追緝3名刀手。