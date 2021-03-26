燒臘師傅屯門菠蘿山失蹤　女兒憂心尋人　消防出動無人機搜索

撰文： 黎靜珊 最後更新日期： 2021-03-26 15:17

屯門良景邨63歲男子楊偉明昨日下午開始失蹤，家人憂心忡忡報警。今日（26日）中午起，消防員在菠蘿山動用無人機搜索，大批救援人員開始上山尋人。事主女兒楊小姐表示，昨日下午4時半左右發現父親失蹤，過去數星期父親曾透露死念，推測父親登上菠蘿山。礙於菠蘿山過去兩日發生山火，家人及搜索人員無法上山，直到今早開始上山尋人，她坦言感到非常擔心。

事主女兒楊小姐接受《香港01》訪問，指父親下午4時半在良景邨失蹤，原以為他去醫院覆診抽血，但父親沒有帶銀包、電話，家人於是起疑。四處打聽下，楊小姐從大廈保安得知曾見到父親在15樓徘徊，手持一樽藥及水，然後離開。

經過一晚尋人，始終不知父親去向。她指父親任職燒臘師傅，患有長期抑鬱症，病情反覆，過去數星期父親「食唔到嘢瞓唔到覺」並曾透露死念，又提過上菠蘿山。

消防稱，接獲警方指有一名男士上菠蘿山，事主有自殺念頭。消防出動無人機搜索中，暫未有發現，大批救援人員在良景邨集合尋人，救護車亦在場候命。警方指63歲男子楊偉明昨日（25日）下午離開其位於田景路的住所後便告失蹤，其家人於同日向警方報案。他身高約1.72米，體重約70公斤，瘦身材，長面型，黃皮膚及蓄黑短髮。他最後露面時身穿深藍色長袖上衣、深色長褲及黃色運動鞋。

任何人如有該失蹤男子的消息或曾見過他，請致電3661 3128或6273 5787，或電郵至rmpu-ntn-1@police.gov.hk與新界北總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

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