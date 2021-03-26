為搵快錢販毒　警拘3男子包括兩名中學生

撰文： 馮國良 最後更新日期： 2021-03-26 16:07

警方搗破一宗利用青少年販毒的案件，拘捕3名男子，其中兩人為學生。警方相信有人利用青少年「搵快錢」的心態，指示他們包裝及販賣毒品。

荃灣警區重案組第一隊高級督察林碧嘉稱，昨（25日）凌晨2時半，新界南機動部隊人員於荃灣區進行反罪惡巡邏期間，於禾笛街發現一名16歲姓胡青少年形跡可疑，於是上前查問，發現男子身上沒有身份證明文件，只得一張酒店房卡。該名男子稱其身份證放於酒店房內，警員跟隨他返回酒店，在職員協助下進入房間，發現房內有另一名15歲姓黃青少年，而警員亦於房內的枱面及地下發現懷疑可卡因毒品，市值約42,000元，以及毒品包裝工具，包括電子磅、膠袋、剪刀等，警方於是以涉嫌販賣罪名將兩名青少年拘捕，兩人均為學生，分別就讀中三及中四。

警方經調查及情報分析，重案組於昨日下午約4時半，在荃灣綠楊新邨，拘捕一名22歲姓黃男子，涉嫌與案有關，他報稱為廚師。警方相信，有人利用青少年「搵快錢」的心態，指示他們包裝及販賣毒品。據了解，青少年每次成功販賣毒品，可得到售價20%的回報。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，呼籲青少年切勿以「搵快錢」的心態以身試法。