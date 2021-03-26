警聯入境處反非法勞工　拘8黑工4僱主

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-26 17:35

入境事務處（入境處）一連4日（3月22至25日）在各區展開一連串反非法勞工行動，包括「曙光行動」及連同警務處執行的「冠軍行動」。行動中共拘捕8名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的人士。

「曙光行動」中，入境處特遣隊人員搜查了149個目標地點，包括食肆集中區、按摩店、裝修中單位、私人屋苑、餐廳及店舖，共拘捕6名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為4男2女，年齡介乎28至38歲。當中3男1女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。另外，1男1女亦涉嫌管有及行使懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為3男1女，年齡介乎53至56歲。

此外，於「冠軍行動」中，執法人員於機場貨運站搜查了14個目標地點，包括貨物起卸區、貨倉及辦公室，共拘捕2名懷疑非法勞工。被捕的懷疑非法勞工為2名男子，年齡分別為26及51歲。2名男子均持有不允許僱傭工作的擔保書。

入境處發言人說：「任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆者同罪。」