8月大懷孕貓女被棄養　面臨漁護署人道毀滅　團體籲市民合力救貓

撰文： 鄧海興 最後更新日期： 2021-03-27 04:34

一隻約8個月大的懷孕貓女，據悉因為咬傷女主人，被送往漁護署域多利狗房棄養，更疑誕下死胎及面臨被人道毀滅。消息稱，有動保團體向女主人提出收養被堅拒，聯絡漁護署斡旋後，只能將貓女「死期」暫緩至3月31日，無奈在網上呼籲市民向當局「施壓」救貓。據了解，元朗區議員鄺俊宇亦去信漁農署要求酌情處理。《香港01》記者正向漁護署查詢事件。

「尊重生命 善待動物（尊善會）」創辦人王國霞，昨（22日）午在facebook發帖求助，指1名女子早前在元朗某貓場領養了1隻的貓女，約8個月大，更懷已孕，後來主人疑被咬傷，欲退回貓場無果，遂將貓女直接送往漁護署位於薄扶林的域多利狗房棄養，據悉職員告知主人會將貓女人道毀滅，主人仍無動於衷。

王國霞在帖文中表示，尊善會得悉事件後，已立即聯絡該名女主人要求領養，卻遭對方堅拒，「現在只好求大家施群眾壓力，打爆維（域）多利狗房個電話，叫佢交隻貓俾本會」，她亦指「即使貓來到本舍，咬死我也無怨無悔。」

「香港動物報」則引述王國霞指，該貓女被送往狗房後，已經誕下死胎；而元朗區議員亦接到不少網民求助，隨即安排去信漁護署署長促「刀下留貓」，促請漁護署酌情安排，讓貓女獲妥善照顧。